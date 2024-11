FastestVPN: Uma Black Friday que vai mudar a sua experiência de segurança online

Já teve dificuldades em aceder a conteúdos online bloqueados no seu país? Esta Black Friday traz uma solução: a FastestVPN está a oferecer uma incrível promoção no plano Pro Vitalício, com 93% de desconto. Em vez dos habituais €40, pagará apenas €22,90, utilizando o código promocional BFCM24. Este é o momento perfeito para garantir acesso global e proteger a sua privacidade online.

Porque deve escolher a FastestVPN? Embora menos conhecida, a FastestVPN tem demonstrado ser uma escolha sólida e confiável. Após alguns testes, ficou evidente que esta VPN cumpre o que promete: desbloquear serviços populares de streaming e superar limitações como o ISP throttling (redução de velocidade pela operadora). Eis algumas razões para considerar esta oferta: Servidores otimizados para plataformas de streaming como Netflix (várias bibliotecas, incluindo a dos EUA), Hulu, Disney+, Hotstar, Fox Sports, e NBC Sports.

Prevenção de redução de velocidade (ISP throttling) e menos problemas de buffering ou atrasos.

Segurança reforçada com criptografia avançada, garantindo uma navegação privada e protegida contra rastreamento.

Compatibilidade com uma vasta gama de dispositivos e até 15 conexões simultâneas.

Utilização do protocolo WireGuard para velocidades mais rápidas e acesso global sem interrupções. Além disso, a FastestVPN inclui servidores P2P para partilha de ficheiros e garante a proteção da sua ligação em todo o momento.

Desbloqueie o Mundo Online Imagine assistir àquele filme ou série que sempre quis, mas que está bloqueado no seu país. Com a FastestVPN, isso é possível e simples. Mensagens como “Este conteúdo não está disponível no seu país” deixam de ser um obstáculo. Além do streaming, a FastestVPN oferece funcionalidades para todas as necessidades, desde segurança online até acesso irrestrito a websites e aplicações. Aceda a conteúdo de todo o mundo com total privacidade e sem barreiras.

Detalhes da promoção de Black Friday A Black Friday é conhecida por ofertas únicas, e a FastestVPN não é exceção. Por apenas €22,90, pode garantir o plano Pro Vitalício e ainda receber um gestor de palavras passes gratuito. Este é um pacote completo para uma experiência online otimizada. Para usufruir da oferta, siga estes passos simples: Visite o site oficial da FastestVPN. Clique no botão “Aproveitar Oferta”. Crie a sua conta e selecione o método de pagamento. Insira o código promocional BFCM24 e aplique o desconto. Conclua a compra e comece a usufruir da FastestVPN! Note que esta promoção é limitada ao período da Black Friday, por isso aproveite enquanto está disponível.