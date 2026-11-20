Falsos descontos na Black Friday: o Excel apanha-os com quatro colunas
Na semana da Black Friday aparecem descontos de 50% em produtos que, três semanas antes, custavam exatamente o mesmo. Toda a gente desconfia, mas quase ninguém confirma. Por isso, a forma mais simples de apanhar os falsos descontos é uma folha de Excel com quatro colunas e meia dúzia de fórmulas, começada agora e não na véspera. Quem ainda não tem o Office pode ir à GoodOffer24 e comprar chave digital Office 2024 por 17,8€, que é menos do que muitos dos falsos descontos que esta folha vai apanhar.
A campanha corre com o código TT30, que dá 30% de desconto nas chaves digitais de Windows e Office selecionadas. Por exemplo, uma Windows 11 Pro chave original fica em 23,1€ e o resto da lista está na página da GoodOffer24. Ainda assim, os preços indicados são os da campanha à data da publicação e podem mudar sem aviso.
O que a lei diz sobre os falsos descontos
Desde maio de 2022, com o Decreto-Lei 109-G/2021, uma loja que anuncia uma redução tem de a calcular a partir do preço mais baixo que praticou nos 30 dias anteriores. Antes eram 90 dias. Ou seja, subir o preço no início de novembro para o “baixar” na Black Friday é ilegal.
No entanto, acontece na mesma. A DECO PROteste tem encontrado, ano após ano, lojas com produtos mais baratos menos de um mês antes da campanha. O problema é que o consumidor só consegue provar isso se tiver registado o preço. É precisamente para isso que serve a folha.
A folha: quatro colunas chegam
Primeiro, abrir um livro novo no Excel e criar estes cabeçalhos na linha 1:
|Coluna
|Cabeçalho
|O que lá vai
|A
|Produto
|Nome curto, sempre escrito da mesma maneira
|B
|Loja
|Onde foi visto o preço
|C
|Data
|Dia do registo (Ctrl+; põe a data de hoje)
|D
|Preço
|Valor em euros, sem portes
Depois, selecionar o intervalo e ir a Inserir, Tabela. Assim, cada linha nova herda o formato e as fórmulas. Uma linha por produto, por loja, por dia. Afinal, são dois minutos ao café da manhã.
As fórmulas que fazem o trabalho
Em seguida, numa segunda folha chamada Resumo, escreve-se o nome do produto em A2. Na célula ao lado fica o preço mais baixo dos últimos 30 dias:
=MÍNIMO.SE.S(Tabela1[Preço];Tabela1[Produto];A2;Tabela1[Data];">="&HOJE()-30)
Esse é, portanto, o número que a loja devia usar como referência. Na coluna seguinte entra o preço da campanha, escrito à mão no dia. Por fim, na outra, o desconto verdadeiro:
=1-C2/B2
Formatar como percentagem. Se a loja anuncia 40% e a folha diz 6%, então já se sabe o que aconteceu. Além disso, a formatação condicional ajuda a ver de relance: no separador Base, abrir Formatação Condicional, escolher a regra “Menor do que” e pôr 0,1 a vermelho. Desta forma, tudo o que fica abaixo de 10% salta à vista.
O que o Office 2024 acrescenta
Até aqui, qualquer Excel recente serve. Contudo, o Excel 2024 tem duas ajudas que dão jeito nesta folha. Em primeiro lugar, a função IMAGEM põe a fotografia do produto dentro da célula a partir do endereço da imagem, o que poupa confusões entre modelos com nomes parecidos. Em segundo lugar, as novas funções de texto, como TEXTOANTES, limpam nomes de produto copiados das lojas, que vêm muitas vezes com a referência e a cor tudo seguido.
Para ver a evolução, basta selecionar as datas e os preços de um produto e inserir um gráfico de linhas. Afinal, uma linha que sobe a meio de novembro e cai a 27 diz mais do que qualquer etiqueta.
Quando a folha apanha uma loja
Primeiro, guardar prova. Uma captura de ecrã da página com a data visível vale mais do que a linha na folha. Depois, a queixa pode ir para o Livro de Reclamações eletrónico, que encaminha para a ASAE no caso das práticas comerciais. Embora não dê dinheiro de volta, é assim que as coimas acontecem.
Ainda assim, há uma ressalva justa. A regra dos 30 dias aplica-se ao preço de referência anunciado. Por outras palavras, uma loja que simplesmente baixa o preço sem dizer “antes custava” está dentro da lei. Por outro lado, a folha também mostra o contrário: às vezes o desconto é mesmo bom e, assim, compra-se sem dúvidas.
Já aqui falámos de outras utilidades do Office 2024 que passam despercebidas, como a cópia que o Word guarda quando se fecha sem gravar.
Chave digital Office 2024 e restantes preços com o cupão TT30
Os preços seguintes já contam com o desconto do cupão indicado em cada produto.
Office 2024
- MS Office 2024 Professional Plus, chave digital global: 17,8€ com o cupão TT30
Windows
- Windows 11 Pro OEM, chave digital global: 23,1€ com o cupão TT30
- Windows 11 Home OEM, chave digital global: 19,9€ com o cupão TT30
- Windows 10 Pro OEM, chave digital global: 17,5€ com o cupão TT30
- Windows 10 Home OEM, chave digital global: 17,3€ com o cupão TT30
- Windows 10 Enterprise LTSC 2021, chave digital global: 14,3€ com o cupão TT30
Versões anteriores do Office
- Office 2016 Pro Plus, chave digital global: 28,3€ com o cupão TT30
- Office 2019 Pro Plus, chave digital global: 48,5€ com o cupão TT30
- Office 2021 Pro Plus, chave digital global: 72,9€ com o cupão TT30
Packs Windows e Office
- Pack Windows 10 Pro + Office 2016 Pro Plus: 39,3€ com o cupão TT30
- Pack Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus: 53,4€ com o cupão TT30
Outras ferramentas
- CCleaner Professional, 1 PC durante 1 ano: 12,9€ com o cupão TT10
- Conta Microsoft Office 365 para Mac, 1 dispositivo: 19,4€ com o cupão TT30
Como utilizar o cupão TT30
- Abrir a página do produto através dos links acima.
- Adicionar ao carrinho e avançar para o pagamento.
- Confirmar que o desconto aparece no total antes de pagar.
- Concluir a compra e seguir as instruções de ativação que chegam com a chave digital.
Este artigo conta com o apoio da GoodOffer24 na disponibilização das informações, links e/ou equipamentos.