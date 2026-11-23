Há quem ainda mande postais de Natal pelo correio. E há quem, todos os dezembros, escreva à mão as mesmas quarenta moradas, com a mesma letra cada vez pior. No entanto, o Word faz isto sozinho a partir de uma lista no Excel, numa folha de etiquetas autocolantes, em dez minutos. A funcionalidade chama-se impressão em série, ou seja, uma lista que alimenta um documento, e anda escondida há anos. Quem precisa do Office pode ir à GoodOffer24 e comprar chave digital Office 2024 por 17,8€, com o Word e o Excel incluídos.

A campanha corre com o código TT30, que dá 30% de desconto nas chaves digitais de Windows e Office selecionadas. Por exemplo, uma Windows 11 Pro chave original fica em 23,1€ e o resto da lista está na página da GoodOffer24. Ainda assim, os preços indicados são os da campanha à data da publicação e podem mudar sem aviso.

Antes da impressão em série: a lista

Na verdade, o trabalho a sério está no Excel. Uma folha, uma linha por pessoa, e cabeçalhos simples na primeira linha:

Nome Morada CodigoPostal Localidade Ana Ferreira Rua das Flores, 12, 2.º Esq. 4050-262 Porto Família Lopes Av. da República, 45 1050-187 Lisboa

Além disso, há três cuidados que a própria Microsoft recomenda e que evitam metade dos problemas. Em primeiro lugar, os dados têm de estar na primeira folha do livro. Em segundo lugar, os nomes das colunas devem ser os que se querem usar nas etiquetas. Por último, a lista deve estar fechada antes de a ligar ao Word, porque alterações feitas depois nem sempre passam.

Há ainda um quarto cuidado, este nosso. O código postal português tem hífen, o que o Excel trata como texto e não estraga. Mesmo assim, convém escrever sempre os sete dígitos. Os CTT pedem o código completo, e um “1050” sozinho é meia morada.

O papel certo

As folhas de etiquetas vendem-se em qualquer papelaria. Por isso, o que interessa é a referência impressa na caixa, porque o Word já conhece as medidas das marcas mais comuns. Por exemplo, uma das mais usadas é a Avery L7160, com 21 etiquetas por folha A4, de 63,5 por 38,1 mm. Chega bem para nome, morada e código postal com letra legível.

No Word, com o assistente

Na prática, o caminho mais seguro é o assistente, que vai pedindo uma coisa de cada vez. Fica no separador de correspondência da fita, cujo nome varia ligeiramente entre versões: abre-se o botão de iniciar a impressão em série e escolhe-se Impressão em Série Passo a Passo.

Escolher Etiquetas como tipo de documento. Nas opções de etiqueta, escolher o fornecedor e o número do produto que vem na caixa do papel. Confirmar com OK. Nos destinatários, usar Procurar e abrir o ficheiro do Excel. Aparece a lista, onde se podem tirar pessoas com um clique na caixa ao lado do nome. Na primeira etiqueta, inserir o Bloco de endereços ou, para ter mais controlo, os campos um a um: Nome, Enter, Morada, Enter, CodigoPostal, espaço, Localidade. Carregar em Atualizar todas as etiquetas, para copiar a primeira para as restantes. Pré-visualizar, corrigir o que estiver torto e concluir.

Contudo, antes de gastar a folha boa, convém imprimir uma página em papel normal e pô-la por cima da folha de etiquetas, contra a luz. Se as moradas caem dentro dos retângulos, está pronto. Caso contrário, quase sempre é a margem da impressora, e acerta-se nas opções de etiqueta.

A mesma lista serve para mais

Afinal, a graça da impressão em série é que a lista se reaproveita. Com os mesmos passos, mas a escolher Cartas em vez de Etiquetas, sai um postal com “Querida Ana” em vez de um genérico “Caros amigos”. Com Envelopes, imprime-se diretamente no envelope. Finalmente, com uma coluna de emails e o Outlook clássico configurado, a mensagem segue por email, uma a uma, cada uma com o nome certo.

É verdade que tudo isto existe há várias versões do Office, não é novidade do 2024. A diferença, porém, está noutro sítio: o Office 2019 deixou de ter atualizações de segurança em outubro de 2025 e o Office 2021 em outubro deste ano. O Office 2024 tem suporte até 2029. Para quem ainda abre o Word de 2016 todos os Natais, é altura de pensar nisso, como já explicámos aqui.

Por fim, gravar o documento das etiquetas junto da lista. Assim, para o ano, é abrir, atualizar duas moradas e imprimir.

Chave digital Office 2024 e restantes preços com o cupão TT30

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Office 2024

MS Office 2024 Professional Plus, chave digital global: 17,8€ com o cupão TT30

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