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Discord poderá finalmente correr bem em PC mais antigos

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O Discord está a abandonar o Electron, a framework multiplataforma que permite criar aplicações desktop com tecnologias web, conhecida pelo elevado consumo de recursos. A aplicação está a ser migrada para Rust, uma linguagem de programação focada em desempenho e segurança de memória.

Migração do Discord para Rust em curso

O Discord tem vindo a adotar Rust desde 2018, com parte da infraestrutura e do cliente atual já escritos nessa linguagem.

O objetivo final é ter todo o cliente em Rust, eliminando o Electron e também o React Native no mobile, mantendo a interface nativa mas partilhando o código da aplicação entre desktop e mobile através de Rust.

Melhorias de desempenho visíveis

A imagem do tweet partilhado pelo CTO do Discord mostra o cliente Windows a utilizar apenas 290 MB de RAM, uma melhoria significativa face ao consumo atual, que pode ultrapassar 1 GB em utilizadores com vários servidores.

Ainda não há data para a transição completa, mas a empresa espera iniciar os testes com utilizadores em breve.

Leia também:

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Autor: Rui Neto
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Tags:
Discord Rust

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