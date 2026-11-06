Discord poderá finalmente correr bem em PC mais antigos

O Discord está a abandonar o Electron, a framework multiplataforma que permite criar aplicações desktop com tecnologias web, conhecida pelo elevado consumo de recursos. A aplicação está a ser migrada para Rust, uma linguagem de programação focada em desempenho e segurança de memória.

Migração do Discord para Rust em curso

O Discord tem vindo a adotar Rust desde 2018, com parte da infraestrutura e do cliente atual já escritos nessa linguagem.

O objetivo final é ter todo o cliente em Rust, eliminando o Electron e também o React Native no mobile, mantendo a interface nativa mas partilhando o código da aplicação entre desktop e mobile através de Rust.

We’ve been early adopters of Rust since 2018 and a lot of our infra, voice tech, and even some of the current client is already Rust, the holy grail was getting the whole client there. That means Electron goes away, and so does React Native, mobile keeps native UI but shares app code with desktop via Rust. We hope to get it into testing with users soon™. (And it’s not Tauri, it’s GPUI, so good guess everyone.) Alright, back to staring at the WoW Forever login screen. — Stanislav (@svishnevskiy) November 4, 2026

Melhorias de desempenho visíveis

A imagem do tweet partilhado pelo CTO do Discord mostra o cliente Windows a utilizar apenas 290 MB de RAM, uma melhoria significativa face ao consumo atual, que pode ultrapassar 1 GB em utilizadores com vários servidores.

Ainda não há data para a transição completa, mas a empresa espera iniciar os testes com utilizadores em breve.

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