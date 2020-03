COVID-19: FCCN disponibiliza várias plataformas para Ensino a distância

Com a suspensão das aulas letivas presenciais pode ser necessário encontrar plataformas digitais que possam ajudar a reduzir o impacto causado pela COVID-19.

A unidade FCCN, procura prestar auxílio às instituições de ensino superior e de investigação nacionais e nesse sentido tem disponíveis várias plataformas. Se estão a considerar trabalho a distância nas vossas instituições por causa da COVID-19, considerem as seguintes plataformas.

Colibri

Graças a este serviço de colaboração Web, é possível encontrar um ambiente propício para a realização de aulas e reuniões a distância. O Colibri permite realizar sessões de videoconferência com capacidade para 300 participantes por sessão.

É possível a partilha de áudio, vídeo, texto, imagens, quadro branco e ecrã. As sessões podem ainda ser gravadas, para registo e disponibilização posterior, através do serviço Educast.

Videocast

Com o Videocast é possível fazer a transmissão de vídeo em direto para todo o mundo, via Internet, sem anúncios ou interrupções. O conteúdo é partilhado de forma simples, através de uma página web com chat integrado, sendo possível partilhar uma aula ou formação com todos os que tenham acesso ao link de transmissão (com opção de controlo por palavra-chave).

O serviço é compatível com os principais browsers de internet e dispositivos móveis (smartphones e tablets).

Educast

Através do Educast poderá gravar, editar e publicar vídeos educativos (aulas, formações, tutoriais, etc…). Esta publicação é feita através do upload para um portal pesquisável, que agrega mais de 22 mil vídeos educativos.

O Educast permite a edição e publicação, com recurso a software próprio, de forma simplificada, garantindo que os vídeos ficam disponíveis aos alunos em múltiplos formatos (streaming, desktop e mobile).

NAU

A plataforma NAU – Sempre a Aprender, disponibiliza acesso a cursos online para grandes audiências em formato MOOC (Massive Open Online Course).

Caso a sua instituição ative planos de contingência com os seus colaboradores em regime de teletrabalho, poderão dar-lhes a oportunidade melhorar as suas competências em várias áreas do conhecimento. Veja os cursos disponíveis na NAU.

Filesender

Com um limite de envio máximo de 100 GB, o Filesender assume-se como a melhor opção para a partilha segura de ficheiros.

O Filesender foi desenvolvido tendo em conta requisitos específicos da comunidade académica e científica, permitindo, contudo, que qualquer pessoa possa receber os ficheiros. Esta é a melhor opção para aqueles ficheiros que são demasiado grandes para ser enviados por email.

A FCCN é a unidade da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, que tem como missão principal o planeamento e gestão da RCTS – Rede Ciência, Tecnologia e Sociedade. A RCTS é uma infraestrutura de investigação digital, transversal a todas as áreas do conhecimento e cobrindo todo o território nacional.