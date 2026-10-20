O Office que vem no portátil novo dura um mês

Quem compra um computador novo costuma assumir que o Word e o Excel vêm incluídos. Na prática, o que a maioria das máquinas traz é um período experimental do Microsoft 365, e findo esse prazo é preciso subscrever para continuar a editar documentos. Por isso há quem prefira comprar Office 2024 de uma só vez, e na GoodOffer24 a chave digital está em 17,8€.

A campanha de outono da loja usa o cupão TT30, que corta 30% na generalidade das chaves digitais da Microsoft. Além disso, algumas ferramentas fora desse universo aplicam o código TT10, com 10%. Todas as ofertas estão reunidas na página da GoodOffer24 e os valores aqui indicados estavam confirmados à data da publicação.

O que vem realmente no computador novo

Em primeiro lugar, convém separar duas coisas que são facilmente confundidas. Uma é o sistema operativo, que vem instalado e pago no preço da máquina. Outra é a suite de produtividade, que na maioria dos portáteis à venda em Portugal chega apenas como experiência limitada no tempo. O atalho do Word aparece no menu Iniciar, abre normalmente, e só mais tarde surge o aviso de que é necessário subscrever.

Esse desfasamento explica muita frustração. A pessoa configura o computador, começa a trabalhar e dá por si, semanas depois, perante uma caixa de diálogo a pedir um método de pagamento. Na prática, o Office nunca esteve incluído. Estava apenas emprestado durante o período experimental, e a conta chega quando o utilizador já tem ficheiros, modelos e hábitos instalados naquela máquina.

Em Portugal, a renovação do Microsoft 365 fica em 99 euros por ano no plano Pessoal e em 129 euros no plano Familiar. São valores perfeitamente defensáveis para quem usa o Copilot, o armazenamento na cloud e as aplicações em vários dispositivos. Contudo, para quem só quer escrever um texto e fazer umas contas, é uma despesa que volta todos os anos sem nada de novo em troca.

As alternativas gratuitas, e onde ficam curtas

Antes de pagar seja o que for, vale a pena conhecer o que não custa nada. O Office para a web dá acesso ao Word, Excel e PowerPoint no browser, sem instalação e sem subscrição, bastando uma conta Microsoft. Do lado do software livre, o LibreOffice instala-se no computador, abre os formatos da Microsoft e tem publicado guias de migração para quem vem do Office.

Ainda assim, há limites claros. A versão web depende de ligação à Internet e deixa de fora funções mais avançadas, sobretudo no Excel, onde macros e tabelas dinâmicas complexas ficam pelo caminho. Já o LibreOffice, apesar de competente, nem sempre mantém a formatação intacta quando um documento passa por várias mãos. Em contextos de trabalho partilhado, esse pormenor costuma pesar mais do que se imagina.

Quando compensa pagar uma só vez

É aqui que entra a compra única. O Office 2024 instala-se no computador, não depende de renovações e tem suporte assegurado pela Microsoft até 10 de outubro de 2029. Dessa forma, quem não precisa de novidades constantes paga uma vez e fica com as aplicações a funcionar durante anos, incluindo sem ligação à Internet.

Por outro lado, convém ser claro quanto ao que não está incluído. Não há armazenamento na cloud associado, não há Copilot integrado e não chegam funcionalidades novas ao longo do tempo. Para um portátil de estudo, para um computador de secretária ou para uma segunda máquina em casa, essa troca costuma compensar. Para quem vive dentro do ecossistema da Microsoft em vários dispositivos, a subscrição continua a ser a opção mais prática.

Comprar Office 2024 e restantes preços da campanha

A lista seguinte reúne os produtos abrangidos por esta ronda de descontos, já com os preços finais depois de aplicado o código correspondente. Em primeiro lugar aparece o Office 2024, seguido das versões do Windows e das restantes ferramentas.

Office 2024

MS Office 2024 Professional Plus: 17,8€ com o cupão TT30

Windows

Versões anteriores do Office

Packs de Windows e Office

Outras ferramentas

Como utilizar o cupão TT30

Abrir o produto pretendido através de um dos links deste artigo, por exemplo o do Office 2024. Adicionar ao carrinho e avançar para o pagamento. Introduzir o código TT30 no campo do cupão. No CCleaner, no Canva Pro e no Gemini Pro, o código a usar é o TT10. Confirmar que o desconto aparece no total antes de pagar. Concluir a compra e seguir as instruções de ativação enviadas pela loja.

Por fim, convém lembrar que estas campanhas têm duração limitada e que os preços podem mudar enquanto a promoção estiver ativa. Assim, quem tem um computador novo com o período experimental a chegar ao fim tem aqui um bom momento para decidir o que fazer a seguir.

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