Chegaram as aulas já mas com desconto especial no Office e Windows!

Chegaram as aulas e com toda a azáfama de necessidades iniciais, chegam também as novas promoções em chaves digitais para Jogos, Windows, Office, Utilitários.

Neste caso, mais vale um conjunto alargado de descontos para o Windows 10, Office, Jogos e afins na mão do que nenhum desconto de todo. Sem dúvida que se deve conhecer estas promoções.

Chegaram as aulas e também os desconto da URCDKeys

Sem surpresa, chegaram as aulas e, com esta chegada, também os descontos de qualidade para chaves digitais também. Poupar com a URCDKeys é possível, através da plataforma mais competitiva.

Então, hoje, está ao dispor um desconto de 20% que melhora as condições de compra diretamente na plataforma.

Então, aquando da compra basta usar o cupão TT20 e obter de imediato de um desconto extra de 20% para o Office e Windows, mas não só:

Conjuntos de software: Office e Windows também com 20% de desconto usando TT20

E ainda um gigante catálogo de jogos para todas as plataformas! A não perder!

Antivírus e ferramentas de segurança

Na pesquisa da plataforma, podemos também encontrar ferramentas de segurança como:

Kaspersky

Trend Micro

Eset

Norton

McAfee

Avira

Bitdefender

Apesar de não existir um cupão de desconto, os preços base apresentados são deveras económicos.

Posso estar seguro com estas plataformas?

Sem dúvida, esta é uma das questões que mais utilizadores nos colocam.

No nosso lado, a resposta parece ser simples: depois de testar, adquirir e correr (quase) todos os processos dentro da plataforma, podemos afirmar que sim!

Obviamente, existem sempre dúvidas, ainda para mais quando se tratam de plataformas que operam fora da europa e agregadas a todo um sistema diferente do europeu.

Na verdade, esta plataforma já existe há bastantes anos e o seu funcionamento tem vindo a ser amplamente testado e revisto não apenas por nós, mas por outras marcas e milhares de utilizadores. Por outro lado, existe sempre a forma de pagamento segura, como pode ser o Paypal que, no caso de alguma eventual anomalia, podemos sempre abrir uma disputa e, provavelmente, receber o nosso dinheiro de volta.

URCDKeys: quem são os seus destinatários

A URCDKeys é uma das plataformas de venda online que ao longo dos anos se especializou em jogos de todo o tipo, bem como em chaves de software.

Decerto, vamos encontrar produtos a preços acessíveis a todos. Agora o uso de cracks e keygens, de origem pouco idónea, deixa de fazer sentido. Então, esta plataforma foi pensada principalmente para os utilizadores finais que pretendem deixar de vez outros meios de aquisição e ativação do software.

Chaves para Jogos, Windows, Office e mais

A URCDKeys trabalha com as grandes casas de entretenimento e software ao nível mundial.

Inegavelmente, plataformas como a Steam, Origin, XBox, Playstation e UPlay fazem parte do cardápio e adquirir as mais variadas chaves, sejam títulos mais antigos sejam títulos mais recentes, é interessante.

Eventualmente, nos últimos, tempos a URCDKeys especializou-se não só nos títulos de entretenimento como também em software diverso.

Métodos de Pagamento:

Ademais, a URCDKeys, como plataforma universal, permite várias categorias de pagamento, entre elas:

PayPal

Fasterpay

Mint

Multibanco

AliPay

Visa

Mastercard

