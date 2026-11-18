Aterra-se em Londres, o telemóvel apanha a rede do aeroporto e a primeira compra do dia falha. O banco viu um pagamento noutro país e bloqueou o cartão por precaução. Aliás, acontece mais do que se pensa, sobretudo a quem viaja pouco. Para quem vive de séries, jogos e aplicações no telemóvel, há uma saída simples: os cartões-presente em viagem funcionam como saldo pré-pago, sem depender do banco.

Na verdade, a lógica é a de um carregamento. Um Apple gift card põe saldo na conta Apple, e esse saldo paga aplicações, subscrições como o iCloud+ ou o Apple Music e compras dentro das apps. Ou seja, o cartão bancário sai da equação enquanto se está fora.

O pormenor que estraga tudo: a região

Antes de mais, há uma regra que apanha muita gente. Os cartões da Apple só se resgatam numa conta do mesmo país onde foram emitidos. Por exemplo, um cartão dos Estados Unidos não entra numa conta portuguesa, e o contrário também não.

Por isso, quem tem a conta em Portugal compra um cartão da região de Portugal, mesmo que o vá usar em Nova Iorque. Ou seja, a viagem não muda o país da conta. Além disso, mudar a região a meio das férias não compensa, porque obriga a gastar o saldo que lá está e a cancelar as subscrições. Em resumo, cartão e conta do mesmo país. Assim, o resto deixa de ser problema.

Como se usa na prática

De facto, o processo leva um minuto. Primeiro, compra-se o código, que chega por email. Depois, resgata-se na App Store, tocando na fotografia de perfil e em resgatar cartão-presente ou código. A partir daí, o saldo fica na conta e é gasto antes do cartão bancário associado.

Depois, num marketplace como a Eneba, a região aparece em cada anúncio e os vendedores passam por verificação. Mesmo assim, convém confirmar duas coisas antes de pagar: o país do cartão e o valor. Feito isso, é colar o código.

Quando compensa e quando não resolve

Situação O cartão-presente ajuda? Cartão bancário bloqueado depois de um pagamento lá fora Sim. O saldo continua a pagar apps e subscrições Controlar o que se gasta em jogos durante as férias Sim. Gasta-se o que foi carregado e mais nada Presente para alguém que vive no estrangeiro Sim, desde que seja da região da conta dessa pessoa Comprar numa App Store de outro país Não. O cartão segue sempre a região da conta

Presentes para quem está lá fora

Há ainda um uso menos óbvio. Afinal, muitas famílias portuguesas têm alguém em França, na Suíça ou no Luxemburgo. Mandar um presente físico custa portes e, fora da União Europeia, pode ficar parado na alfândega. Em contrapartida, um código digital chega no mesmo minuto. Contudo, é preciso perguntar primeiro o país da conta de quem o vai receber.

Antes de partir, há outras coisas a tratar, como a internet no estrangeiro com um eSIM. Já no entretenimento, os cartões-presente em viagem resolvem boa parte dos sustos com um saldo carregado em Portugal. Marketplaces digitais como a Eneba têm promoções em tudo o que é digital, e a região está sempre indicada antes da compra.