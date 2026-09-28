As 10 linguagens de programação mais famosas de sempre e quem as criou

Do Java ao Python, passando por C, C++ e JavaScript, cada linguagem de programação de sucesso nasceu da visão de um criador que merece ser lembrado. Deixamos os 10 programadores e investigadores que deram origem a algumas das linguagens mais influentes da história da informática.

Lisp, a pioneira de John McCarthy

Criado por John McCarthy no final da década de 1950, o Lisp é uma das linguagens de alto nível mais antigas ainda conhecidas. O nome deriva de “List Processor”, ou seja, processador de listas.

Durante muitos anos, foi a escolha preferida da investigação em inteligência artificial (IA). Muitas das suas ideias reaparecem em linguagens funcionais mais recentes, como Haskell ou Scala, o que faz dele uma das grandes inspirações da programação funcional.

Pascal e o rigor de Niklaus Wirth

O suíço Niklaus Wirth concebeu o Pascal entre 1968 e 1969 e apresentou-o publicamente em 1970. A ideia era criar uma linguagem pequena e eficiente, capaz de incentivar boas práticas através da programação estruturada e da organização cuidada dos dados.

Foi uma das linguagens mais usadas no ensino da programação durante várias décadas, e a sua filosofia influenciou muitas das que vieram depois.

Niklaus Wirth

C, a linguagem de programação duradoura de Dennis Ritchie

O cientista informático norte-americano Dennis Ritchie desenvolveu o C nos Bell Labs da AT&T, no início da década de 1970. Passados mais de cinquenta anos, continua a ser uma das escolhas habituais para a programação de sistemas.

Ritchie foi também, juntamente com o seu colega Ken Thompson, um dos autores do sistema operativo UNIX. Ao lado de figuras mediáticas como Bill Gates ou Steve Jobs, o seu nome é pouco conhecido do grande público, mas o impacto do seu trabalho no mundo do software dificilmente tem paralelo.

C++, a evolução do C por Bjarne Stroustrup

Bjarne Stroustrup, cientista informático dinamarquês nascido em Aarhus a 30 de dezembro de 1950, é o responsável pela criação e evolução do C++. Como o nome sugere, esta linguagem surgiu como sucessora do C, numa altura em que este dominava o setor.

A grande novidade foi a programação orientada a objetos, considerada revolucionária face à abordagem estruturada do C. Ainda hoje o C++ é muito utilizado em áreas onde o desempenho é crítico, como a negociação financeira de alta frequência, graças à sua proximidade com o hardware.

Bjarne Stroustrup

Perl e o talento de Larry Wall para manipular texto

O Perl é uma linguagem interpretada, dinâmica e de utilização geral, desenvolvida por Larry Wall na década de 1980. A fama chegou-lhe sobretudo pela capacidade de processar texto de forma rápida e flexível.

Tornou-se uma ferramenta habitual para gerar relatórios e escrever scripts em sistemas UNIX, além de ter sido usado em aplicações CGI, bases de dados, programação de redes e gráficos. Empresas como a IMDB, a Amazon e a Priceline recorreram a esta linguagem. Para quem trabalha noutras tecnologias, conhecer Perl ou Python é uma mais-valia para automatizar tarefas de manutenção e suporte.

Python, a linguagem de programação favorita das salas de aula

O Python foi criado por Guido van Rossum, no instituto CWI, nos Países Baixos. A sua filosofia privilegia a legibilidade do código, e a sintaxe é considerada clara e expressiva.

Em muitas universidades, o Python tem substituído o Java e o C como primeira linguagem ensinada aos estudantes. É também muito utilizado no desenvolvimento web, na segurança informática, IA e no desenvolvimento de software em geral, contando com empresas como a Google, o Yahoo e o Spotify entre os seus utilizadores.

Guido van Rossum

PHP, o motor de grande parte da web

Por muito que alguns programadores o critiquem, o PHP está por trás de uma fatia enorme da web. Foi criado por Rasmus Lerdorf em 1995 e a sigla significava originalmente “Personal Home Page”. Hoje é um acrónimo recursivo, “PHP: Hypertext Preprocessor”.

A implementação principal é mantida pelo PHP Group e serve de referência oficial para a linguagem. Na altura, competia com o ASP da Microsoft e com tecnologias semelhantes, como o JSP, mas acabou por ganhar terreno. Por ser open source e ideal para páginas dinâmicas e desenvolvimento do lado do servidor, foi adotado por gigantes como o Facebook e a Wikipedia, e por plataformas como o WordPress e o Joomla.

Java e a promessa do WORA

O Java foi criado por James Arthur Gosling, hoje conhecido como o pai desta linguagem. Foi desenvolvido inicialmente pela Sun Microsystems e passou para as mãos da Oracle depois de esta ter adquirido a Sun, em janeiro de 2010.

A sua missão resume-se à sigla WORA, “Write Once, Run Anywhere”, ou seja, escrever uma vez e executar em qualquer lado. Esta independência de plataforma foi um dos grandes motivos do sucesso do Java no mundo empresarial, onde continua a ser uma das linguagens de aplicações mais populares.

James Arthur Gosling

JavaScript, a linguagem de programação que domina o browser

Nos últimos anos, poucas linguagens cresceram tanto como o JavaScript. Criado por Brendan Eich e desenvolvido na Netscape Communications Corporation, dominou o desenvolvimento do lado do cliente com bibliotecas como o jQuery e conquistou também o lado do servidor com o Node.js.

Trata-se de uma linguagem baseada em protótipos, dinâmica, de baixa tipagem e com funções de primeira classe. É executada no próprio browser e está presente em praticamente todos os sites, como o Gmail, onde trata de validações, animações, eventos e envio de formulários, entre muitas outras tarefas.

Ruby, a linguagem feita para dar gosto de programar

O Ruby foi desenhado em meados da década de 1990 por Yukihiro “Matz” Matsumoto, no Japão. Recebeu influências do Perl, do Ada, do Lisp e do Smalltalk, e foi pensado para tornar a programação produtiva e agradável, algo que quem já experimentou o framework Ruby on Rails reconhece de imediato.

É usado sobretudo no desenvolvimento de aplicações web, e sites como o Twitter recorreram a esta linguagem.

Estes dez criadores mudaram a forma como o software é escrito e, sem o seu trabalho, a informática seria muito diferente. Alguns continuam entre nós, outros já partiram, mas o contributo que deixaram permanece em cada linha de código escrita todos os dias.

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