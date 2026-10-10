Aplicações que podem ajudar a ser mais produtivo no dia a dia

Organizar tarefas, gerir o tempo e manter a informação importante acessível nem sempre é fácil, sobretudo quando existem várias atividades para conciliar. Felizmente, há aplicações que podem ajudar a simplificar estas tarefas, permitindo organizar melhor o dia e poupar tempo. Conheça algumas ferramentas que podem fazer a diferença na rotina diária.

Notion

Para quem utiliza várias ferramentas para guardar apontamentos, planear projetos e organizar informação, o Notion pode ser uma alternativa interessante.

A plataforma permite criar páginas, listas de tarefas, tabelas e bases de dados, adaptando o espaço de trabalho às necessidades de cada utilizador. Pode ser utilizada para reunir notas de reuniões, organizar ideias para projetos ou acompanhar objetivos pessoais.

Trello

O Trello permite organizar tarefas e acompanhar o progresso de projetos através de quadros, listas e cartões, cada tarefa pode incluir prazos, descrições e listas de verificação, facilitando a gestão do trabalho.

A plataforma permite ainda que várias pessoas colaborem no mesmo projeto, partilhando um quadro e atualizando o estado das tarefas, desta forma, todos conseguem acompanhar o progresso e perceber o que falta fazer, tornando o trabalho em equipa mais organizado.

TickTick

O TickTick é uma aplicação de produtividade que permite organizar tarefas, definir prazos e criar lembretes, ajudando a planear as atividades do dia a dia.

Através das listas e prioridades, é possível acompanhar o que falta fazer e organizar melhor o trabalho.

Microsoft To Do

O Microsoft To Do permite criar listas de tarefas, definir datas de conclusão e adicionar lembretes para não deixar nada por fazer.

A aplicação disponibiliza ainda a funcionalidade “O Meu Dia”, que permite selecionar as tarefas em que pretende concentrar-se, reunindo-as numa lista diária. Ao reunir tudo num só local, torna-se mais fácil perceber o que já foi concluído e o que continua pendente.

Forest

As notificações e as constantes interrupções podem dificultar a concentração, sobretudo quando é necessário realizar tarefas que exigem atenção.

O Forest procura combater estas distrações através de uma abordagem visual, permitindo criar sessões de concentração durante as quais uma árvore virtual cresce enquanto o utilizador se mantém focado e, se sair da aplicação para se distrair, poderá comprometer o crescimento da árvore.

Pequenas mudanças que podem fazer a diferença

Desde a organização de notas e tarefas até à gestão de projetos e à concentração, existem várias aplicações que podem ajudar a simplificar o dia a dia.

Não é necessário utilizá-las todas em simultâneo, cada uma oferece funcionalidades diferentes, pelo que a escolha depende das necessidades e da forma de trabalhar de cada pessoa.

✍️ Este artigo foi escrito por João Rebolho para o Pplware.