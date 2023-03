O aniversário da NordVPN é garante de uma ajuda na segurança de navegação online aos seus utilizadores. Como sabemos, uma rede privada virtual é uma ferramenta essencial para navegar na internet com segurança e privacidade, com todo o nosso tráfego encriptado e redirecionado por um servidor remoto, ocultando o endereço IP e localização geográfica reais. Proteja-se e aproveite ainda esta promoção, tão peculiar.

Cada vez que se liga à Internet, muitos dos utilizadores não se apercebem do quão vulneráveis os seus dados podem ficar. É precisamente por esse motivo que é importante tomar medidas para se proteger online. Usar um gestor de passwords, como NordPass ou o uso de uma VPN, ou rede privada virtual, podem fazer toda a diferença.

Primeiramente, é importante destacar que as VPNs são ferramentas que encriptam a conexão com a internet, garantindo que seus dados pessoais e atividades online sejam mantidos em sigilo. Além disso, a NordVPN permite navegar anonimamente na web, ocultando o nosso endereço IP e localização geográfica.

Antes de mais, o porquê de escolher a NordVPN?

Hoje em dia, as VPNs são essenciais para manter a privacidade e a segurança cibernética. Por isso, é importante entender como funcionam as VPNs e quais são as suas vantagens e desvantagens.

Em resumo, vejamos abaixo como a NordVPN se compara com alguns dos seus concorrentes diretos, evitando assim quaisquer dúvidas:

Principais funções e vantagens da NordVPN

Em primeiro lugar, é importante esclarecer que a NordVPN, enquanto VPN, oculta o endereço IP real do utilizador, protegendo assim a sua privacidade.

Além disso, as informações que passam pelos servidores da NordVPN são encriptadas, tornando-as praticamente inacessíveis a hackers e outros invasores. Logo, o uso de uma VPN também é importante ao aceder a redes públicas ou a um Wi-Fi gratuito, já que essas conexões, na grande maioria, são vulneráveis e mais propensas a ataques.

Outra vantagem de utilizar um serviço de VPN é que pode desbloquear conteúdo geograficamente restrito, permitindo que os utilizadores acedam a serviços e sites que não estão disponíveis na sua região geográfica.

Quem pode e deve utilizar um serviço como a NordVPN?

Mas, afinal, a quem se destina uma VPN como a NordVPN? Basicamente, qualquer pessoa que se preocupa com sua privacidade online deve considerar o uso de uma VPN. Isso inclui utilizadores que viajam frequentemente ou, como referido em cima, utilizam redes públicas ou Wi-Fi gratuito.

Em resumo, uma VPN é uma ferramenta valiosa para garantir a privacidade e a segurança na internet, já não há dúvidas. Com as crescentes preocupações com a privacidade online, é importante que os utilizadores protejam os seus dados e informações pessoais.

Em outras palavras, uma VPN como a NordVPN pode ser uma escolha inteligente para qualquer pessoa que deseja navegar na internet com segurança e privacidade.

No entanto, é importante lembrar que nem todas as VPNs são iguais. Algumas VPNs podem reduzir a velocidade contratada de conexão à internet, o que pode ser frustrante para quem precisa de uma conexão rápida e fiável. Ora é aqui a mesmo que a NordVPN se destaca de muitas outras no mercado, apresentando velocidades muito acima da média, quando ativada.

Para mais, o facto de ser o aniversário da NordVPN, a campanha que está a decorrer neste preciso momento merece a pena ser tida em conta.

A segurança de que necessita, as funcionalidades da NordVPN

Antimalware

Desfrute de mais segurança com a funcionalidade de Proteção Contra Ameaças da NordVPN. Analise as transferências para detetar malware, bloqueie localizadores e oculte anúncios.

Transmissão sem interrupções

Veja os seus conteúdos favoritos sem lentidões ou interrupções em todos os seus dispositivos, onde quer que esteja – sem limites de largura de banda ou de velocidade.

Configuração fácil da VPN

Comece a usar a NordVPN com apenas alguns cliques: obtenha um plano, registe-se e toque no botão Quick Connect para escolher o melhor servidor para as condições da sua rede.

Encriptação de última geração

Ligue a um servidor VPN e certifique-se de que a encriptação de ponta A-256 da NordVPN mantém os seus dados online seguros, mesmo em redes Wi-Fi públicas.

Política rigorosa de zero registos

A marca garante que não recolhe nem armazena as informações privadas do utilizador, tais como a largura de banda utilizada, os registos de tráfego, os endereços de IP ou as informações de navegação.

3ª auditoria de verificação NO LOG realizada pela Deloitte em conjunto com uma nova auditoria realizada pela Cure 53 nas nossas aplicações e infraestruturas da NordVPN.

Uma conta, seis dispositivos

Proteja seis dispositivos com uma conta, use a NordVPN em todos os sistemas operativos e navegadores. Instale a NordVPN no seu router para proteger a sua rede doméstica.

Proteção Contra Ameaças

A Proteção Contra Ameaças é uma solução de segurança concebida para defesa contra as ciberameaças diárias online. Esta é uma poderosa ferramenta antimalware. À semelhança de um antivírus, a Proteção Contra Ameaças verifica se os ficheiros transferidos contêm malware e bloqueia-os antes de infetarem o seu dispositivo.

Rede Mesh ou Net Mesh, uma inteligente inovação, ao alcance de poucos

A funcionalidade Rede Mesh da NordVPN permite o acesso a vários dispositivos por meio de túneis privados encriptados.

Apesar de parecer uma função similar a uma VPN a verdade é que, ao invés de conectar o utilizador a um servidor de VPN, a Rede Mesh permite que conectar-se a outros dispositivos diretamente, não importa onde eles estejam.

No fundo, a Rede Mesh é alimentada pelo NordLynx, uma tecnologia própria criada com base no WireGuard que foi melhorada com soluções de privacidade. Então, essa base, garante uma segurança de nível elevado todas as conexões entre dispositivos via Rede Mesh.

As grandes vantagens a apontar são simples:

Conexões ponto a ponto privadas e seguras,

Não é necessário configurar, o próprio sistema faz isso por nós.

Suporta o roteamento de tráfego

Quanto às vantagens práticas a aplicar no dia a dia, vamos poder enquadrar algumas como:

Acesso remoto a ficheiros

Rede peer-to-peer encriptada

Jogos em LAN

Acesso a um endereço IP privado

Fantástica promoção de aniversário, com a segurança NordVPN

Assim, a grande promoção de aniversário NordVPN consiste numa excelente oferta: ao adquirir uma subscrição NordVPN por 2 anos, no valor de 83,76EUR, ficando a 3,49EUR/mês e 57% de desconto, ganha automaticamente 3 meses ou 1 ano de subscrição, gratuitamente.

No entanto, se um utilizador optar por comprar qualquer um dos produtos da marca, a mesma duração será também aplicada a todo o seu tempo de subscrição:

NordPass Trata-se de um gestor passwords que permite armazenar, gerir e proteger as nossas palavras-passe, além de outras informações confidenciais, como informações de cartão de crédito, num local seguro e encriptado. O software é ainda capaz de gerar passwords seguras, bem como preenchimento automático de formulários.

Trata-se de um gestor passwords que permite armazenar, gerir e proteger as nossas palavras-passe, além de outras informações confidenciais, como informações de cartão de crédito, num local seguro e encriptado. O software é ainda capaz de gerar passwords seguras, bem como preenchimento automático de formulários. NordLocker Este é um serviço de encriptação de ficheiros, tanto local como na cloud, cuja função é a proteção dos nossos ficheiros e pastas confidenciais por meio de encriptação forte e fácil de usar.

Parece que vale a pena aproveitar! Visite o site e tire proveito de todas as vantagens.