O colega de equipa diz boa noite quando cá ainda é de manhã. Joga do Brasil, de Manila ou de Toronto, e conhece-se há mais tempo do que alguns vizinhos. As amizades nos jogos online deixaram de ser exceção. Para muita gente, sobretudo os mais novos, o jogo é o sítio onde se combina, se conversa e se passa o serão.

Nos jogos de construção isto nota-se ainda mais. No Roblox, por exemplo, o mesmo servidor junta jogadores de dezenas de países, e a moeda do jogo serve muitas vezes de agradecimento. Um gift card Roblox dá para oferecer o código a quem ajudou numa construção, ou para marcar o aniversário de um amigo que nunca se viu ao vivo. Quem o recebe resgata-o na própria conta.

Como comprar 100 Robux em segurança

Na verdade, há dois caminhos. O primeiro é comprar dentro do Roblox, com o método de pagamento associado à conta. O segundo é um cartão-presente, físico ou digital, que se resgata em roblox.com/redeem. No telemóvel de um filho, o segundo tem uma vantagem clara: não fica nenhum cartão bancário guardado na conta.

Além disso, os cartões vêm em valores fixos em euros e não em pacotes de 100. Por isso, quem procura como comprar 100 Robux acaba normalmente no cartão mais baixo e guarda o resto para depois. Antes de pagar num marketplace, há três verificações a fazer:

a região do cartão tem de bater certo com a da conta;

o vendedor deve ter avaliações visíveis e recentes;

o código chega por email, logo a seguir ao pagamento.

Por exemplo, a Eneba mostra a região em cada anúncio e trabalha só com vendedores verificados. Assim, o risco do código que não ativa fica bem mais baixo.

Pais, menores e regras novas

Ainda assim, convém olhar para quem está do outro lado. O Roblox tem controlos parentais que limitam as conversas e os gastos conforme a idade. Além disso, as plataformas de conversa onde estes grupos se juntam estão a apertar as regras. O Discord, por exemplo, mudou o que os menores de 18 anos podem ver.

Afinal, uma amizade online é real. Contudo, o nome no ecrã nem sempre corresponde a quem está a escrever, e vale a pena os pais saberem com quem se joga.

Um código em vez de um postal

No fundo, o presente digital faz o que antes fazia um postal. Não paga portes, não depende do correio e chega a qualquer fuso horário. Por outro lado, num grupo serve também para incluir quem não pode gastar o mesmo que os outros.

As amizades nos jogos online vivem destes pequenos gestos. Marketplaces digitais como a Eneba, com promoções em tudo o que é digital, têm uma escolha larga de cartões-presente e códigos, com a região sempre à vista antes da compra.