Amigo secreto sem papelinhos: o Excel sorteia e ninguém sai a si próprio
Todos os anos é igual. Alguém escreve os nomes em papelinhos, alguém tira o próprio nome, repete-se e, à terceira tentativa, já toda a gente sabe quem saiu a quem. Por isso, o amigo secreto da família ou do escritório resolve-se melhor numa folha de Excel, com duas fórmulas e sem batota possível. Quem ainda não tem uma versão recente pode ir à GoodOffer24 e comprar chave digital Office 2024 por 17,8€, que é mais ou menos o limite de gasto de um amigo secreto que se preze.
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O problema dos papelinhos no amigo secreto
O sorteio à mão tem dois defeitos que o amigo secreto no Excel resolve. Em primeiro lugar, há sempre quem tire o próprio nome, o que obriga a repetir. Em segundo lugar, e é mais chato, no fim sobram duas pessoas e uma delas fica com o nome da outra por exclusão de partes. Ou seja, quem tira em último sabe sempre mais do que devia.
A solução que se usa no Excel é antiga e elegante. Em vez de cada pessoa tirar um nome, baralha-se a lista toda e forma-se uma roda. Assim, cada um oferece ao seguinte e o último oferece ao primeiro. Desta forma, ninguém pode sair a si próprio e não há sobras.
Passo 1: a lista
Primeiro, numa folha nova, escrever os nomes na coluna A a partir de A2. Por exemplo, dez pessoas ocupam de A2 a A11. Em A1 fica o cabeçalho “Participantes”, em B1 “Oferece” e em C1 “Recebe”.
Passo 2: baralhar
Em seguida, em B2 vai a fórmula que faz o trabalho todo:
=ORDENARPOR(A2:A11;MATRIZALEATÓRIA(10))
A MATRIZALEATÓRIA gera dez números ao acaso, um por pessoa. Depois, a ORDENARPOR ordena os nomes por esses números. O resultado espalha-se sozinho de B2 até B11, sem copiar nada. Se o grupo tiver doze pessoas, então muda-se o intervalo para A2:A13 e o 10 para 12.
Passo 3: a roda
Na coluna C fica quem recebe a prenda de quem está na coluna B. Em C2:
=SE(B3="";$B$2;B3)
Por fim, copiar para baixo até C11. Cada pessoa oferece à que está na linha seguinte da lista baralhada. Na última linha, como B12 está vazia, a fórmula volta ao início. Assim, a roda fecha.
|B (oferece)
|C (recebe)
|Pedro
|Sofia
|Sofia
|Rui
|Rui
|Inês
|…
|…
|Avó Lurdes
|Pedro
Passo 4: congelar o sorteio
Aqui está a armadilha. A MATRIZALEATÓRIA volta a sortear sempre que se mexe na folha. Basta escrever qualquer coisa noutra célula e o amigo secreto muda todo. Por isso, logo a seguir ao sorteio, selecionar B2:C11, copiar e colar por cima com Colar Especial, escolhendo só os valores. A partir daí, a lista fica fixa.
Passo 5: avisar sem estragar a surpresa
Quem organiza não deve ver a lista, senão perde a graça. Há, no entanto, duas formas de contornar isto. A mais simples é pedir a outra pessoa que faça o passo 4 e envie a cada um o seu nome. A mais limpa, contudo, é juntar uma coluna com os emails e usar a impressão em série do Word para mandar uma mensagem individual a cada participante através do Outlook. Desta maneira, ninguém abre a folha e cada um só sabe o seu.
Para isto, é preciso o Outlook clássico instalado e configurado, que continua a vir no Office 2024, como já explicámos aqui.
Amigo secreto num Excel antigo?
A ORDENARPOR e a MATRIZALEATÓRIA só existem a partir do Excel 2021. Consequentemente, no Excel 2019 e anteriores a fórmula dá erro #NOME?. Dá para fazer o mesmo com uma coluna auxiliar de ALEATÓRIO() e uma ordenação manual, mas são mais passos e mais hipóteses de enganos. Além disso, o Office 2024 tem suporte da Microsoft até outubro de 2029, enquanto o Office 2019 está sem atualizações desde outubro de 2025.
Fica a sugestão para o jantar de Natal. Quanto ao limite de gasto do amigo secreto, esse já não é problema do Excel.
Chave digital Office 2024 e restantes preços com o cupão TT30
Os preços seguintes já contam com o desconto do cupão indicado em cada produto.
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