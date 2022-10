A Xiaomi, tal como outros fabricantes, oferece aos seus utilizadores um leque de serviços associados aos seus smartphones. Estes querem garantir que estes podem funcionar melhor, sem depender das propostas da Google ou de outra grande empresa.

Uma destas propostas da Xiaomi é o seu serviço Cloud, onde a marca agrega várias funcionalidades. Uma destas vai agora ser terminada, de forma quase silenciosa, deixando os utilizadores sem uma alternativa direta. Falamos da sincronização de imagens que vai deixar de existir.

A sincronização de fotos e vídeos é uma das muitas funcionalidades que a Xiaomi tem agregada ao seu serviço Cloud. Aqui os utilizadores podem guardar os seus álbuns e tudo o que captaram com máquina do seu smartphone ao longo do tempo.

Para simplificar a vida aos utilizadores, este serviço Cloud e a MIUI têm a capacidade de sincronizar a galeria nos dois extremos, garantindo que nada se perde. É precisamente este elemento que vai ser terminado e removido do ecossistema da Xiaomi.

Xiaomi is going to cancel sync photos and videos with Xiaomi Cloud and provide a convenient way to move them to Google Photos. Date to be determined yet, but it will start in 2022. pic.twitter.com/0cbpdgUstH