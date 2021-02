Xiaomi também já bloqueia os serviços e aplicações da Google na China

As limitações que a Google tem na China são famosas e bem conhecidas de todos. Todos os serviços estão bloqueados e os utilizadores dos smartphones impedidos de usar as suas apps neste território.

Os fabricantes têm por norma versões próprias dos seus sistemas para este país, já com as limitações aplicadas. A Xiaomi parece agora estar a seguir um caminho diferente e passou a bloquear a instalação dos serviços e apps da Google nos seus smartphones na China.

Google está banida da China há muitos anos

Apesar de todas as limitações, muitos utilizadores na China acabam por conseguir instalar os serviços da Google. Encontram formas de o fazer e assim têm acesso a tudo o que os utilizadores do resto do planeta têm.

A Xiaomi estava na lista de fabricantes que permitia esta alteração nos seus smartphones, mas agora parece ter mudado. Esta alteração terá acontecido com a chegada da MIUI 12.5, que está já a ser disponibilizada na China.

Xiaomi está a bloquear a instalação destes serviços

Os relatos desta mudança têm estado a crescer e a revelar a mudança da Xiaomi face aos GMS (Google Mobile Services). Os utilizadores reportam que desde que esta atualização chegou todos os processos conhecidos deixaram de funcionar.

A Xiaomi já reagiu às queixas dos utilizadores e de forma muito clara respondeu com uma mensagem bem precisa e explicita. Revelou que todos os seus smartphones na China não trazem os serviços da Google e que estes não devem ser instalados posteriormente pelos utilizadores.

Cuidado com os smartphones que compram na China

Apesar de não existir uma lista clara dos equipamentos que perderam este suporte, tudo aponta mesmo para a MIUI 12.5. Esta está já disponível na China para os Redmi K30 Ultra e os Redmi 10X 5G, mas a lista deverá ser alargada em breve.

Pode parecer um problema que não afeta os portugueses, mas a verdade é bem diferente. A compra de smartphones na China é cada vez mais frequente e isso terá impacto nos modelos que forem importados pelos consumidores. A parceria entre a Xiaomi e a Google não muda, mas a política no país acaba por falar mais alto.