Com a MIUI 13 ainda a ser desenvolvida, a Xiaomi resolveu trazer uma atualização intermédia para os seus smartphones. Mantendo a mesma numeração, acabou por ser designada como MIUI 12.5 Enhanced Version e trouxe algumas novidades.

Esperava-se que esta nova versão fosse lançada para todos os smartphones que ainda têm atualizações, mas a Xiaomi resolveu dar o passo atrás. Afinal a MIUI 12.5 Enhanced Version não chega a todos e estes smartphones ficam de fora.

Xiaomi recuou em alguns smartphones

A Xiaomi mantém um registo ímpar no que toca a atualizações. A MIUI é constantemente renovada com novidades e com melhorias a vários níveis. A marca procura sempre trazer as novidades do Android e assim manter os seus smartphones com as mais recentes atualizações.

Enquanto desenvolve a MIUI 13, a marca resolveu lançar uma versão intermédia, preparada para trazer algumas melhorias necessárias e corrigir alguns bugs. Surgiu assim a MIUI 12.5 Enhanced Version, que a Xiaomi prometeu para uma lista grande de smartphones.

MIUI 12.5 Enhanced Version não será para todos

Mesmo com esta certeza anunciada, surge agora um recuo e foi revelado que alguns smartphones não vã ter acesso a esta versão da MIUI. A informação foi apresentada pelo canal do Telegram Mi Fans Home, que revelou a lista, que não é grande.

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 7S

Redmi Note 7

Redmi Y3

Redmi 7

Redmi 7A

Estes smartphones devem agora esperar pela versão 12 da MIUI para terem a atualização que esperavam. Esta ainda não tem uma data de lançamento definida, mas sabe-se que a Xiaomi a deve apresentar em breve, depois de um período de testes.

MIUI 13 será a próxima grande atualização

Essa mesma publicação do canal Mi Fans Home revelou uma informação, no mínimo, estranha. Revela que o Xiaomi Mi A3 não vai também receber esta atualização intermédia. Sendo este um smartphone com Android stock, é natural e lógico que não receba a MIUI 12.5 Enhanced Version.

Mesmo os smartphones da Redmi que agora se sabe irem ficar sem esta atualização estão ainda na dúvida se a MIUI 13 será disponibilizada. A Xiaomi tem estado a atualizar estes modelos, tendo até alguns recebidos a última versão. Resta esperar e saber o que a marca prepara para breve.