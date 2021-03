Xiaomi Mi 11 Lite já foi encontrado à venda em Itália por 339 euros

Desde o início deste ano que se especulava que a Xiaomi pudesse estar a preparar a versão Lite do seu smartphone Mi 11. Vários rumores e leaks deram a conhecer potenciais especificações e características, e o equipamento deveria ser lançado no próximo dia 29 de março.

No entanto, o Xiaomi Mi 11 Lite foi agora encontrado à venda numa loja em Itália, por 339 euros.

Xiaomi Mi 11 Lite à venda numa loja italiana por 339 euros

Os utilizadores aguardavam pelo próximo dia 29 de março para a eventual apresentação e lançamento oficial do novo Mi 11 Lite, assim como o Mi 11 Pro e Mi 11 Ultra. Era esperado que a marca revelasse estes equipamentos durante o evento anual da marca na China.

No entanto parece que o modelo Xiaomi Mi 11 Lite já está a circular nalguns mercados. Por exemplo, o smartphone já foi descoberto à venda numa loja física italiana com pelo preço de 339 euros.

De acordo com as especificações captadas, este modelo da Xiaomi conta com 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno, com suporte para extensão via microSD. O ecrã é um OLED de 6,67 polegadas com resolução Full HD e 90 Hz.

Quanto ao processador este é um Qualcomm Snapdragon 732G (2x Kryo 470 @ 2,30 GHz + 6x Kryo 470 @ 1,80 GHz + GPU Adreno 618). Na traseira verifica-se um conjunto de quatro câmaras com um sensor principal de 64 MP. Já na parte frontal configura uma câmara fotográfica para selfies de 16 MP.

Relativamente a outras especificações, os rumores indicam que as câmaras contarão também com um sensor ultra angular, teleobjetiva de 8.5 MP e macro de 5 MP.

Por sua vez, a bateria é indicada pelos leaks como tendo 4.250 mAh com suporte a carregamento rápido de 33W. O Mi 11 Lite pesará cerca de 150 gramas e terá menos de 7 mm de espessura.

Posto isto, resta-nos aguardar por mais novidades oficiais acerca deste e dos outros dois modelos que a Xiaomi deverá lançar até ao final do mês.