Xiaomi confirmou que o Poco F2 poderá estar a ser preparado para breve

Depois de muito tempo parada, a Poco emergiu das suas cinzas e apresentou recentemente propostas muito interessantes ao mercado. Os seus smartphones voltaram a mostrar os argumentos da marca e a razão pela qual os utilizadores gostam das suas propostas.

O que muitos esperam é mesmo o sucessor do seu smartphone de maior sucesso, o Poco F1. Este foi um sucesso em 2018 e em breve podem surgir novidades, segundo o que a marca revelou numa publicação recente no Twitter.

Os tempos do F1 da Poco podem voltar

O Poco F1 foi um dos smartphones que marcou o mercado nos últimos anos. A empresa da Xiaomi criou uma proposta que aliava hardware de topo, acima do normal, a um conjunto de especificações muito interessante. Acima destas caraterísticas estava um preço muito abaixo do que seria esperado.

Esperava-se que a marca da Xiami tivesse revelado até agora o novo Poco F1, ajustado e adaptado aos dias de hoje. Isso até agora não aconteceu, tendo sido apresentados apenas modelos de gamas mais baixas, mas que revitalizaram a marca e o interesse na mesma.

Marca da Xiaomi terá revelado o F2

Tudo poderá mudar em breve, de acordo com um pormenor revelado numa publicação recente da marca no Twitter. Ao recordar os últimos doze meses e as conquistas da marca, acabou por ser revelada uma imagem com uma referência clara ao esperado Poco F2.

Esta é a primeira referência clara da Poco ao F2, depois de ter passado o ano de 2019 sem qualquer lançamento. Este ano a marca apostou em muitos lançamentos, sempre na linha do que a Xiaomi nos habituou ao longo dos anos, diversificando a oferta.

O que já se sabe deste futuro smartphone

Os rumores recentes têm-se acumulado com várias fontes a apontarem para a mesma informação. Assim, o Poco F2 deverá estar equipado com um SoC Snapdragon 732G, 4 câmaras traseiras e um ecrã AMOLED de 120Hz. A bateria será de 4,250mAh e o NFC estará presente neste smartphone.

Provavelmente ainda falta algum tempo para que o novo Poco F2 surja pelas mãos da Xiaomi. O hardware poderá estar um pouco longe do nível esperado, mas de certeza que a conjugação de todos os elementos será acima do esperado. Há ainda a questão do preço, que será certamente justo e equilibrado.