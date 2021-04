A polémica do WhatsApp e da sua política de privacidade está longe de estar esclarecida e resolvida. A empresa adiou para o próximo dia 15 de maio a data limite para que seja aceite e assim tornada ativa.

Com esta data a aproximar-se rapidamente, o WhatsApp volta a insistir e mostra aos utilizadores um aviso.

Mudança de política de privacidade polémica

Há uma grande confusão sobre o que o WhatsApp vai trazer com esta mudança na sua política de privacidade. Os utilizadores vão ser obrigados a aceitar de forma unidirecional estas diretivas, que vão mudar a forma como os seus dados vão ser geridos.

Os argumentos têm sido mostrados de parte a parte, com o WhatsApp a negar que os dados dos utilizadores venham a ser recolhidos. A oposição a esta mudança tem tentado revelar que as novas políticas podem não ser permitidas e até ser ilegais.

O aviso está de volta

Com o aproximar do dia 15 de maio, o WhatsApp voltou a apresentar o aviso para a sua nova política de privacidade. Quem revelou esta nova posição do serviço de mensagens foi o conhecido site WABetaInfo, mostrando as imagens destes novos alertas do WhatsApp.

Do que é revelado, o novo aviso quer relembrar aos utilizadores a data que se aproxima e que é necessária a aceitação das mudanças. Ao mesmo tempo, o WhatsApp tenta esclarecer as alterações e as mudanças que vão existir a partir de 15 de maio.

WhatsApp ainda não conseguiu gerir esta situação

O WhatsApp reforçou que as conversas vão ser cifradas de ponta a ponta e também que ficará mais simples a conversa com as empresas. Este processo torna também opcional aos utilizadores optarem por gerir os seus dados que são usados neste serviço.

Tal como já foi referido várias vezes, este tema está longe de estar resolvido. Muitos utilizadores recusam aceitar a mudança, o que os vai impedir de usar o WhatsApp no futuro. A nova política de privacidade vem mudar muito e isso não está a deixar os utilizadores satisfeitos.