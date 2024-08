WhatsApp: uma das funções mais esperadas por quem usa 2 contas está a chegar

Quem acompanha as novidades do WhatsApp sabe que a possibilidade de usar duas contas no mesmo dispositivo foi uma das maiores alterações a chegar. Esta forma simples de ter acesso a duas contas garante uma melhor gestão e, no limite, que se use apenas um smartphone. Baseado nesta novidade há mais uma melhoria a ser preparada, que faz todo o sentido.

Sincronizar contactos no WhatsApp

As equipas de programadores do WhatsApp parecem estar a preparar o serviço de mensagens para ser a derradeira ferramenta de comunicação. São cada vez mais novidades a serem preparadas e mostradas, revelando o rumo que esta proposta da Meta irá tomar.

O WhatsApp, que começou recentemente a trabalhar em muitas novas funcionalidades, apresentou uma inovação bem-vinda para quem utiliza mais do que uma conta ao mesmo tempo. A empresa começou recentemente a testar uma nova função que permitirá aos utilizadores marcar todas as mensagens como lidas ao mesmo tempo.

Temos agora uma ferramenta prática que ajudará quem utiliza mais do que uma conta na gestão de contactos. Na versão 2.24.18.14 Beta da aplicação, a plataforma planeia introduzir em breve a opção de sincronização de contactos para evitar complexidade.

Útil para quem usa 2 contas no smartphone

Quando for apresentada a funcionalidade que chegará ao WhatsApp, os utilizadores poderão escolher quais os contactos que podem estar numa conta. Desta forma, será possível separar as contas de trabalho das contas pessoais mesmo que sejam utilizadas num único smartphone.

Para dar um exemplo simples, mesmo que o utilizador tenha uma única agenda em duas contas de WhatsApp diferentes, poderá escolher se esta ficará totalmente sincronizada ou não com o seu perfil de trabalho. Espera-se também que esta funcionalidade inclua outras definições que permitirão que a seleção seja sincronizada automaticamente com os dispositivos ligados.

A tão aguardada nova funcionalidade do WhatsApp será extremamente útil para pessoas que utilizam mais do que uma conta ao mesmo tempo. Por agora, esta funcionalidade está a ser testada apenas no canal beta. Mas não parece que vá demorar muito para ser alargada a todos os utilizadores.