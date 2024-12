WhatsApp traz mais duas novidades para ser a melhor oferta nas mensagens

O WhatsApp prepara-se para receber mais um lote de novidades muito em breve. Estas querem alargar a oferta aos utilizadores e por isso precisam de ser testadas. As descobertas mais recentes mostram 2 melhorias em teste e que vão mudar como usamos o WhatsApp. Conheça o que está a caminho.

A plataforma de mensagens instantâneas propriedade da Meta testa uma funcionalidade de notificação de lembrete para mensagens. Como o nome sugere, a funcionalidade alertará os utilizadores sobre mensagens não vistas de contactos específicos, da mesma forma que os lembra sobre as atualizações de estado.

Notificações de mensagens mais inteligentes

Segundo o site WABetaInfo, o algoritmo interno do WhatsApp dá prioridade aos contactos com os quais os utilizadores interagem com mais frequência. Os utilizadores podem receber lembretes para as pessoas com quem conversam regularmente. Acrescenta que o algoritmo deve recalcular as interações caso o utilizador reinstale a app, pois estes dados não estão armazenados em backups ou no servidor.

Espera-se que o WhatsApp reduza ao mínimo as notificações de lembretes e não incomode demasiado os utilizadores sobre mensagens não lidas. A funcionalidade está a ser testada com utilizadores selecionados que testam o WhatsApp beta para Android v2.24.25.29. Os utilizadores podem desativar estes lembretes nas definições de notificação do WhatsApp, se desejarem.

Novidades do WhatsApp para os utilizadores

O WhatsApp também trabalha num recurso menor, mas potencialmente esclarecedor, para as conversas de grupo que lhe dirá exatamente quantos utilizadores estão online num determinado momento. Um contador online aparece na parte superior das conversas de grupo para informar o número de membros que estão online no momento.

Embora o contador online informe o número de utilizadores que têm o WhatsApp aberto nos seus dispositivos, não dá uma ideia de quantos estão ativamente envolvidos com o grupo. Além disso, não revela os nomes de nenhum utilizador online. O WhatsApp permite aos utilizadores desativar o estado “Online” por motivos de privacidade. O site informa que o contador online não contabilizará os utilizadores que desativaram o estado online no WhatsApp.

Estas novidades, ainda que com importância diferente, vão mudar o WhatsApp e o que este oferece aos utilizadores. Acima de tudo, mostram como este serviço de mensagens está a evoluir e a preparar-se para ser ainda melhor e mais útil aos utilizadores.