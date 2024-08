WhatsApp traz atualização que mudará completamente as conversas de grupo

Têm sido muitas as novidades que o WhatsApp tem preparado para os utilizadores ao longo dos últimos meses. Focadas em muitas das áreas deste serviço, procura torná-lo ainda melhor e com mais opções. A mais recente versão traz uma atualização que mudará completamente as conversas de grupo.

WhatsApp traz atualização muito relevante

A popular aplicação de mensagens da Meta, o WhatsApp, continua a apresentar novas funcionalidades para os seus utilizadores. Desta vez, a aplicação tem planos para aumentar significativamente as opções dos administradores de grupos e comunidades, dando-lhes muito mais controlo sobre a visibilidade dos grupos.

Numa das últimas versões beta para Android, foi revelada uma nova funcionalidade em desenvolvimento. Esta atualização permitirá aos administradores das comunidades gerirem quem pode ver as conversas de grupos específicos. Com esta funcionalidade, estas conversas em grupos de comunidade podem ficar acessíveis apenas aos membros que receberem um convite.

Os administradores podem utilizar esta opção para ocultar as conversas de grupo dos membros da comunidade em geral e permitir o acesso apenas a membros convidados e administradores. Além disso, as definições de visibilidade podem ser ajustadas mesmo para os membros aceites no grupo.

Mudará completamente as conversas de grupo

Atualmente, apenas um número limitado de testadores beta com a mais recente versão de testes do WhatsApp para Android pode experimentar esta nova funcionalidade. No entanto, tal como aconteceu com as atualizações anteriores, estas novas funcionalidades estarão em breve disponíveis para todos os utilizadores de Android e iOS.

O WhatsApp está também a desenvolver uma nova funcionalidade que permitirá partilhar mensagens de voz com o Meta AI. O Meta AI servirá como assistente gratuito de inteligência artificial da empresa, disponível no Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp, e estará equipado com capacidades de realidade aumentada no Android.

Estas são apenas mais novidades que mostram de forma clara o que o WhatsApp prepara para muito em breve. Fazem parte de um plano muito maior que se tem materializado ao longo dos meses. No final, e como esperado, vão ser os utilizadores a ganhar com estas novidades.