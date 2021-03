O WhatsApp não tem abrandado no que toca a desenvolver novidades para o seu serviço. Mesmo com todos os problemas que tem tido, com a mudança das suas regras, mantém o mesmo empenho e a mesma determinação.

Depois de muitas alterações, com novas funcionalidades, há uma a ser preparada. Os utilizadores vão poder controlar a velocidade a que ouvem as mensagens de voz. Está ainda em testes, mas muito em breve estará disponível para todos.

Uma novidade que o WhatsApp vai testar

Há algum tempo que se fala da possibilidade de surgir uma novidade no WhatsApp. Esta estará associada às mensagens de voz, que tantos utilizadores usam para comunicar. Mais simples de usar que a escrita, esta forma de comunicação é uma escolha óbvia.

Como por vezes as mensagens de voz são extensas, os programadores do WhatsApp estão a testar uma novidade nesta área. Foi só avançada como uma ideia, mas agora parece que finalmente está implementada e em testes internos neste serviço.

Controlar as mensagens de voz

O que esta melhoria trará ao WhatsApp é o controlo sobre a velocidade a que estas mensagens de voz são apresentadas. O utilizador poderá controlar a sua reprodução em 3 níveis, mantendo a velocidade normal, 1,5 e 2 vezes mais rápida.

Este controlo será dado a cada diferente mensagem de voz de forma independente. O utilizador só precisará de escolher a velocidade na mensagem. A velocidade que estiver selecionada será mostrada ao utilizador diretamente na interface.

Velocidade será decidida pelos utilizadores

Preparada para ser aplicada na versão do iOS e do Android, começou agora a ser avaliada. Ainda não é pública, mas deverá chegar muito em breve à versão de testes do sistema da Google. Posteriormente, e com outra maturidade, será tornada pública.

Por agora ainda não há uma data prevista para que seja tornada pública a novidade. É esperado que esteja em avaliação algumas semanas, nas versões de testes, para posteriormente ser lançada na versão estável e a que todos os utilizadores têm acesso.