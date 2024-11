WhatsApp: não perca mais nenhuma resposta com esta novidade que chegou

As novidades que têm chegado ao WhatsApp mostram que este serviço da Meta ainda tem espaço para ser melhorado. Nem todas as novas funcionalidades são visíveis e impactantes, mas alteram certamente o que é oferecido. Isso é provado com o que surge agora, que tratará de gerir as respostas e os rascunhos destas, para que nada se perca.

O WhatsApp acaba de lançar uma nova funcionalidade, que muitos utilizadores têm vindo a solicitar há algum tempo. Falamos dos “rascunhos de mensagens”. Isto significa que os utilizadores nunca mais vão ter de se preocupar em perder uma resposta a uma mensagem começada. Se se distrair ou for interrompido enquanto escreve, o WhatsApp irá agora guardar a sua mensagem como rascunho.

A forma como funciona é bastante simples. Sempre que começar a escrever uma mensagem, mas não a enviar, o WhatsApp colocará um pequeno indicador verde “Rascunho” na conversa. Este indicador também aparece na sua lista de conversas, juntamente com uma pré-visualização da mensagem que começou a escrever. Para tornar as coisas ainda mais fáceis, todas as conversas com rascunhos são colocadas no topo da lista para poderem ser encontrados rapidamente e terminar o que estava a escrever.

Esta atualização deixa o WhatsApp mais alinhado com as outras aplicações de mensagens, como o Google Messages, que já tem capacidades de rascunho há algum tempo. É uma pequena mudança, mas faz uma grande diferença em termos de conveniência e de gestão de mensagens e respostas.

Mas não é tudo. O WhatsApp também tem estado ocupado a lançar outros novos recursos recentemente. Falamos do recurso Listas Personalizadas que chegou há algumas semanas. Isto permite organizar as conversas com tags como “trabalho”, “amigos” ou “família”. É até possível criar as suas próprias tags personalizadas para personalizar realmente a sua lista de conversas.

Além disso, o WhatsApp está aparentemente a trabalhar numa atualização que permitirá utilizar um nome de utilizador em vez de um número de telefone. Isto significa que poderá utilizar o serviço em qualquer dispositivo sem precisar do telefone. Ainda está em desenvolvimento, mas parece que incluirá uma funcionalidade de sincronização interessante para manter os contactos atualizados em todos os dispositivos.

A funcionalidade “Rascunhos de mensagens” deverá ser usada de forma constante. Vem somar-se a todas as melhorias que foram aplicadas nos últimos tempos e que tornam este serviço ainda melhor e mais capaz. Está já a ser disponibilizado e deverá chegar nas próximas semanas a todos os utilizadores.