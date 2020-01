Vai comprar um smartphone? Tem de ler este artigo antes e ver o vídeo

Está a pensar comprar um smartphone? Ok, o que não faltam são equipamentos para venda mediante o valor que está disposto a pagar. Mas quais as características que vai ter em conta para comprar um?

Quer saber qual o mais durável? E o mais simples de reparar? Saiba qual os equipamentos mais duráveis e menos duráveis no vídeo que apresentamos a seguir.

Saber qual o smartphone que pretendemos comprar não é uma decisão difícil. No entanto, os clientes normalmente só analisam as características ao nível do hardware e é com base nessa informação e no valor que tomam a sua decisão.

Mas sabe qual é o smartphone mais durável? E o menos durável? O autor do canal JerryRigEverything lançou no Youtube um vídeo onde revela aos mais e menos duráveis smartphones.

Qual o smartphone mais durável?

Como viram no vídeo, durante 2019 foram analisados diversos equipamentos. Segundo o canal JerryRigEverything, o Pixel 3a é o equipamento mais durável e o mais simples de reparar. Por outro lado, o Royole Flexpai foi considerado o mais difícil de reparar.

Relativamente ao mais inovador, o “titulo” vai para o Nubia Z20. O smartphone escolhido com melhor aparência interna foi o Galaxy A80. O pior smartphone no que diz respeito à durabilidade foi o Redmi Note 7.

Além desta “referência” pode também saber quais os mais poderosos. O site Antutu é hoje uma referência no que se refere ao desempenho dos equipamentos. A Antutu apresentou o seu TOP dos melhores SoC de 2019 que pode ser consultado no link seguinte.

