Utilizadores do Android são fãs do Apple Watch? Parece que sim…

Quando se fala em smartwatches o nome mais popular é o Apple Watch da gigante de Cupertino. O equipamento é provavelmente o mais completo e fiável no seu segmento e a sua evolução tem sido fantástica. Aparentemente só tem Apple Watch quem tem iPhone, mas os números dizem completamente o contrário.

De acordo com dados recentes, já foram vendidos mais de 100 milhões de equipamentos da Apple no mundo! No entanto, a percentagem de utilizadores também com iPhone é muito reduzida.

O Apple Watch tem sido um enorme sucesso! De acordo com dados de dezembro, o smartwatch da gigante de Cupertino ultrapassou os 100 milhões de utilizadores. O interessante sobre essas estatísticas é que a maioria dos utilizadores nem sequer tem iPhone. Além disso, o relógio da Apple nem funciona com smartphones Android.

De acordo com as últimas estimativas da Above Avalon, o Apple Watch era o quarto maior produto da gigante tecnológica no que diz respeito a base de utilizadores instalada. Na classificação, o relógio inteligente da Apple está atrás do iPhone, iPad e Mac. Segundo o analista Neil Cybart, na atual trajetória de vendas, o wearable pode mesmo ultrapassar a linha Mac da Apple em 2022.

At 100 million users, the Apple Watch is Apple’s fourth-largest product installed base behind the iPhone, iPad, and Mac. At the current sales trajectory, the Apple Watch installed base will surpass the Mac installed base in 2022. Surpassing the iPad installed base will take longer and likely be measured in a number of years based on the current sales trajectory