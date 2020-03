Usa o Zoom no iPhone? App envia dados para o Facebook sem permissão

É verdade que o Zoom é provavelmente das plataformas mais populares para reuniões e aulas online. No entanto, tendo em conta o passado, esta plataforma tem alguns problemas no que diz respeito à segurança, mais concretamente ao nível da privacidade.

Segundo informações recentes, a app Zoom para iPhone envia dados para o Facebook… mesmo que não tenha conta na rede social!

Mesmo depois de todos os escândalos com dados usados indevidamente pelo Facebook, os problemas da privacidade continuam.

Desta vez é a app Zoom que, mesmo não usando uma conta no Facebook, envia dados para a rede social. O Zoom é uma das plataformas de eleição para a interação com colegas de trabalho, mas deixa muito a desejar no campo da privacidade.

Segundo revela a publicação Vice, a política de privacidade de Zoom não é explícita sobre o envio de dados para o Facebook. Ao usar a app, esta liga-se à API Graph do Facebook, que é uma das formas de autenticação usando as credenciais da rede social. O mais curioso, é que a app estabelece tal ligação mesmo não usando uma conta do Facebook.

A app do Zoom para iPhone notifica o Facebook quando o utilizador abre a app e envia detalhes sobre o dispositivo do utilizador, como o modelo, o fuso horário e de onde se está a ligar. Além disso, é também enviado um ID para que anunciantes possam direcionar a sua publicidade.

Especialistas na área da segurança desaconselham o uso de apps do Zoom até que fique esclarecida tal situação.

Leia também…