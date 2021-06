UEFA EURO 2020: Instale já a app oficial! Acompanhe todos os jogos

O Euro 2020 já começou! O Campeonato da Europa da UEFA reúne as melhores seleções nacionais do continente. Portugal é uma das equipas favoritas, pois não fosse o atual campeão.

Para quem pretender acompanhar toda a informação do Euro 2020 nada melhor que instalar a app oficial. Conheça todas as funcionalidades.

A app UEFA EURO 2020 tem toda a informação que precisa…

O UEFA EURO 2020 vai disputar-se um pouco por todo o continente europeu pela primeira vez em 60 anos de história, com 11 cidades-anfitriãs. O formato será igual ao do UEFA EURO 2016. Os dois primeiros classificados de cada um dos seis grupos avançam para os oitavos-de-final, juntamente com os quatro melhores terceiros classificados.

A app oficial do UEFA EURO 2020 está disponível e tem um conjunto vasto de funcionalidades. Os utilizadores podem seguir as equipas favoritas, indicar qual a sua seleção, saber todas as informações sobre as equipas, receber alertas sobre os golos, etc.

Para quem seguir desde casa o Euro 2020 pode, através da app…

Aceder à cobertura em direto de todos os jogos.

Manter-se atualizado com notificações dos golos.

Receber as mais recentes notícias das seleções e da competição.

Escolher a sua seleção preferida e personalize o seu conteúdo.

Aceder ao calendário e às classificações oficiais.

Explorar as estatísticas ao pormenor e os guias de forma de cada seleção.

Se se encontrar numa cidade Anfitriã:

Receba um aviso sobre os bilhetes disponíveis para os jogos.

Encontre o seu caminho com os nossos mapas interativos – inclui percursos pedonais, serviços de transporte adicionais e todas os locais do UEFA Festival.

Receba dicas diárias personalizadas para o seu dia de jogo, incluindo orientações sobre COVID-19.

Receba atualizações em direto sobre os eventos mais recentes e informações sobre viagens para o manter sempre um passo à frente do jogo.

Viaje gratuitamente nas cidades escolhidas com o passe de dia de jogo e o serviço Volkswagen Free Chauffeur, disponível exclusivamente na app.

Faça parte do UEFA Festival – saiba o que está a acontecer em cada cidade com calendários completos de eventos e acesso a bilhetes.

E isso não é tudo, já que a app também inclui os passatempos oficiais do EURO 2020: o Fantasy e o Prognósticos! A aplicação está disponível em inglês, francês, alemão, russo, espanhol, italiano e português.

O conteúdo sobre as cidades-anfitriãs e os seus eventos também estão disponíveis nos idiomas locais: azeri, dinamarquês, holandês, húngaro e romeno.