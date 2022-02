Uber permite que utilizadores vejam a avaliação que receberam dos motoristas

Desde sempre, a Uber permitiu que os seus utilizadores pontuassem os motoristas, dando a conhecer as avaliações que vão sendo feitas ao longo da sua atividade. Agora, a empresa permitirá que também os utilizadores tenham acesso à classificação que os motoristas lhes dão.

O recurso já se encontra disponível em todo o mundo.

Depois de uma viagem, os utilizadores podem classificar o motorista da Uber que os transportou de uma a cinco estrelas, com base na qualidade do serviço prestado. Agora, através de um recurso que chegou ontem à aplicação, os utilizadores terão oportunidade de ver a classificação que os próprios motoristas lhes atribuíram.

Os condutores da Uber que registem fracos desempenhos sucessivos, de quatro estrelas ou menos, correm o risco de ser desativados. Da mesma forma, também os passageiros que receberem classificações baixas sucessivas, de uma estrela, poderão ser banidos da plataforma.

Os utilizadores da Uber poderão ver as classificações que os motoristas lhes atribuíram no novo espaço criado para o efeito dentro do menu da privacidade. De acordo com o The Verge, esta possibilidade está disponível em todo o mundo desde ontem, dia 16 de fevereiro.

Como aceder à classificação que os motoristas da Uber lhe dão?

Caso queira começar a acompanhar as suas classificações, poderá fazê-lo, seguindo estes passos.

Em primeiro lugar, deve aceder ao seu perfil, através do ícone no canto superior direito, e entrar nas Definições.

Nas Definições, deve descer a página até encontrar o menu Privacidade. Depois, entre em Centro de Privacidade.

Na secção Os seus dados e a sua privacidade na Uber, deve clicar em Ver resumo na caixa Gostaria de ver um resumo de como utiliza a Uber?. Dessa forma terá acesso às suas classificações.

De ressalvar que, sendo um recurso recente, é possível que ainda não tenha classificações disponíveis.

Como ser um passageiro 5 estrelas?

Por poder implicar que o utilizador seja banido da aplicação, a Uber deixou algumas dicas que evitarão classificações baixas.

Assegure que não deixa qualquer lixo para trás. Lembre-se de colocar sempre o cinto de segurança, não pondo em causa a sua segurança nem a do motorista. Certifique-se de que não deixa o motorista à espera, pois “tempo é dinheiro”. Utilize o serviço de forma respeitosa. Certifique-se de que não bate com a porta.

Este sistema de classificações permite que a Uber controle a experiência que os seus motoristas oferecem, mas também aquela a que estão sujeitos, uma vez que lidam com muitas pessoas, diariamente.

