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Tem Seguro? Esta app permite descobrir usando apenas uma fotografia

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Sabia que é possível verificar se um automóvel tem seguro apenas com uma fotografia da matrícula? A aplicação Tem Seguro?, disponibilizada pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), permite consultar esta informação de forma simples e rápida, diretamente no telemóvel.

Tem Seguro? Esta app permite descobrir usando apenas uma fotografia

Como funciona a aplicação Tem Seguro?

A aplicação permite identificar a matrícula de um veículo através da câmara do smartphone, da introdução manual da matrícula ou da utilização de uma fotografia já existente na galeria do dispositivo.

Depois de identificar o veículo, a app apresenta informações sobre a existência e a validade do seguro automóvel, incluindo:

  • A entidade seguradora;
  • O número da apólice;
  • A data de início do seguro;
  • A data de fim do seguro.

Desta forma, os utilizadores conseguem confirmar se um determinado veículo tem um seguro automóvel válido sem precisarem de consultar documentos em papel.

Tem Seguro? Esta app permite descobrir usando apenas uma fotografia

Uma ferramenta útil em caso de acidente

A aplicação pode revelar-se particularmente útil em caso de acidente rodoviário, sobretudo quando um dos condutores não tem consigo os documentos do seguro ou quando é necessário confirmar os dados da apólice do outro veículo.

Se for detetado que um automóvel não tem seguro, esta informação poderá também ajudar a perceber quais os procedimentos a seguir, nomeadamente junto do Fundo de Garantia Automóvel.

Onde descarregar a app?

A aplicação Tem Seguro? é gratuita e está disponível para dispositivos móveis através das lojas oficiais.

Tem Seguro? Esta app permite descobrir usando apenas uma fotografia

A ferramenta é disponibilizada pela ASF, a entidade responsável pela regulação e supervisão da atividade seguradora em Portugal.

Com esta aplicação, confirmar se um carro tem seguro torna-se uma tarefa simples, que pode ser realizada em poucos segundos e que poderá ser especialmente útil em situações em que é necessário obter rapidamente informações sobre um veículo.

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Autor: Pedro Pinto
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Tags:
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