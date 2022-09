Tem dívidas ao fisco? Esta app diz-lhe e pode pagar de imediato

A Autoridade Tributária lançou em 2018 uma app que permite, de forma cómoda, saber a sua situação fiscal e proceder a pagamentos de impostos.

A app Situação Fiscal - Pagamentos, está disponível para dispositivos Apple e Android e tem vindo a ser melhorada. Conheça todas as funcionalidades.

Conheça a app Situação Fiscal - Pagamentos

A Autoridade Tributária tem disponível app Situação Fiscal - Pagamentos que, tal como indica, permite aos utilizadores proceder ao pagamento de impostos. De acordo com a informação oficial, esta app permite:

Pagamentos cujo prazo se encontra a decorrer em cobrança voluntária e pagamentos em atraso.

Possibilidade de efetuar o pagamento através de MB WAY.

Consulta à Situação de Reembolsos.

Ver Dados de identificação.

Como usar a app do fisco - Situação Fiscal - Pagamentos

Depois de instalarem a app basta que se autentiquem com as credenciais de acesso como contribuinte. Em seguida é apresentado um conjunto de menus e também respetivas notificações relativamente a Pagamentos e Reembolsos. É ainda possível aceder aos nossos dados de identificação e também ao Portal das finanças.

A app Situação Fiscal - Pagamentos é mais uma forma, disponibiliza Autoridade Tributária, que visa facilitar as operações que disponibiliza via portal. Além disto, esta é também uma forma de rapidamente os contribuintes saberem se têm alguma dívida fiscal. Relativamente ao pagamento, este são feitos com recurso ao serviço MB Way da SIBS, que deverá também ter instalada no seu smartphone.