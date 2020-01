A TCL, apesar de desconhecida por muitos consumidores, está a investir bastante no segmento dos smartphones. Na CES 2020 apresentou três smartphones de topo: 10 Pro, 10L e 10 5G com funcionalidades que o iPhone 11 Pro não tem.

Com esta atrativa oferta e o respetivo investimento em marketing, a fabricante chinesa espera assim tornar-se numa referência como a Xiaomi e Huawei são atualmente.

A quantidade de fabricantes chinesas de smartphones é cada vez maior e a sua relevância no mercado está consideravelmente a crescer. Obviamente a Xiaomi e Huawei são as principais figuras, mas a TCL pretende também destacar-se neste espetro.

A marca, sobretudo famosa pelas suas televisões, é já dona de várias outras fabricantes como a Alcatel e BlackBerry. Não obstante, em 2019 decidiu entrar no mercado em nome próprio e este ano pretende estabelecer-se junto das preferência dos consumidores. O investimento passa não só pela China, mas também pelos EUA e Europa… Incluindo Portugal!

Na CES 2020, a TCL apresentou os smartphones 10 Pro, 10L e 10 5G que se inserem no segmento de topo e com atributos de peso.

TCL 10 Pro, 10L e 10 5G por menos de $500 prometem agitar o mercado

Estes três smartphones compõem a mais recentes gama da TCL desenvolvida para oferecer concorrência a marcas como Xiaomi, Redmi, OnePlus, realme e derivados.

A fabricante chinesa não entrou em muitos pormenores – que serão aprofundados no dia 22 de fevereiro na MWC – mas os smartphones estão desde já apresentados. Destacam-se pelas quatro câmaras localizadas na face traseira, sendo que o modelo Pro conta com um ecrã AMOLED que contou com o desenvolvimento feito pela equipa de televisões da TCL.

Para além disso, todos os modelos contam com a tecnologia proprietária NXTVISION que, segundo a fabricante, concede cores mais visas e melhores contrastes, afetando inclusivamente os resultados fotográficos.

Esperemos agora por mais novidades da TCL na MWC. É esperado que todos os modelos sejam comercializados por menos de $500, colocando assim o modelo 5G como um dos mais baratos da atualidade. Em comunicado, a fabricante afirmou que espera lançar estes equipamentos nos mercados fora dos EUA na segunda metade de 2020.

