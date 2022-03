Os utilizadores do WhatsApp parecem ter tudo para estar satisfeitos. Uma das funcionalidades mais pedidas ao longo dos últimos anos está a chegar à versão estável usada pela grande maioria das pessoas.

Falamos do suporte para multi-dispositivos, que estará já a ser levado para todos. Depois de vários meses a ser avaliado e testado, está finalmente pronto para ser usado por todos sem qualquer problema.

O interesse dos utilizadores no WhatsApp leva a que queiram ter este serviço em todos os dispositivos. A dependência do smartphone mostrava-se como uma limitação à sua utilização, uma vez que este tinha de estar sempre presente.

O serviço de mensagens da Meta quer quebrar esta barreira e o suporte para multi-dispositivos era uma urgência. Desta forma os utilizadores conseguem receber todas as suas mensagens sem qualquer dependência ou imposição.

Com esta funcionalidade já criada há alguns meses, esteve a ser avaliada e testada no programa beta do WhatsApp. A ideia era descobrir eventuais problemas e tratar da sua correção antes de atingirem todos os utilizadores deste serviço.

Esse momento parece ter chegado finalmente, com a mais recente versão do WhatsApp, que vem com suporte para multi-dispositivos e permite que seja usado no browser ou na app para desktop sem ter presente o smartphone.

Naturalmente que esta é uma funcionalidade que vai ser melhorada ao longo do tempo. Existem limitações bem identificadas no suporte para multi-dispositivo, mas que em breve o WhatsApp deverá corrigir, abrindo o seu leque de funcionalidades.

Esta é sem dúvida uma excelente novidade, esperada por todos os utilizadores do WhatsApp. Finalmente libertam-se do smartphone e podem usar este serviço no PC ou no browser. Depois do multi-dispositivo, falta mesmo chegar a versão dedicada aos tablets.