Stage Channels. Discord imita a rede social Clubhouse

Para quem procura por plataformas digitais para conversação o que não faltam por aí são soluções muito interessantes. Temos o Facebook Messenger, Hangouts, Skype, WhatsApp, etc.

Uma das plataformas que tem vindo a ter uma evolução fantástica chama-se Discord! Recentemente esta plataforma recebeu uma função que imita a rede social Clubhouse.

É uma das plataformas do momento ao estilo de um IRC, mas com muitas funcionalidades inovadoras. Chama-se Discord e é normalmente uma plataforma que está associada aos gamers para conversação. No entanto, esta plataforma permite facilmente a comunicação com amigos e com as mais diversas comunidades.

Stage Channels – O Discord transforma-se no Clubhouse

Seguindo as tendências de outras plataformas, a plataforma Discord ganhou recentemente uma funcionalidade que imita a rede social Clubhouse. De relembrar que a rede social Clubhouse não tem propriamente conteúdos multimédia como o que estamos habituados. Não há fotos (tirando a de perfil), não há texto, nem vídeo, não há partilhas, não há reações… estranho não é?

A nova função do Discord chama-se Stage Channels e permite conversas apenas por voz (algo que até já era feito pela plataforma).

Esta nova funcionalidade já está disponível para smartphones Android e com iOS. Com a nova funcionalidade Stage Channels, o Discord permite criar eventos apenas de áudio onde apenas algumas pessoas falam e outras ouvem.

Leia também…