SoC MediaTek Dimensity 9000 será duas vezes mais caro do que a geração anterior

Já aqui referimos que, no geral, a MediaTek é uma marca que não cai nas boas graças dos consumidores. Mas não podemos negar que é uma fabricante poderosa e as notícias das últimas semanas reforçam a sua tendência competitividade, especialmente depois de anunciar que será a primeira a lançar um SoC para smartphones construídos num processo de fabrico de 4 nm.

O próximo processador topo de gama Dimensity 9000 será a nova grande aposta da empresa taiwanesa. Mas segundo as informações agora reveladas, parece que também o preço será potente ao ser duas vezes mais caro do que a geração anterior.

São bastante altas as expetativas pela chegada dos primeiros smartphones com o poderoso SoC Dimensity 9000 da MediaTek. Este será um dos primeiros chips para equipamentos móveis construído num processo de fabrico de 4 nm, e todas as suas características apontam para que seja um processador capaz de fazer tremer a concorrência, como os Snapdragon da Qualcomm.

O poderoso SoC já foi anunciado oficialmente pela MediaTek e estima-se que o primeiro smartphone equipado com o Dimensity 9000 chegue em fevereiro de 2022.

SoC MediaTek Dimensity 9000 custará o dobro do antecessor

Mas o poder do novo processador móvel da MediaTek poderá não se ficar apenas pela sua construção. De acordo com os dados revelados pela DCS, na rede social chinesa Weibo, o SoC Dimensity 9000 custará quase o dobro do preço do seu antecessor, o Dimensity 1200. Para além disso, a fonte também adianta que o próximo processador topo de gama da rival Qualcomm, o Snapdragon 8 Gen1, será ainda mais caro do que o Dimensity 9000 da MediaTek.

É, contudo, importante referir que os preços que a fonte menciona são aplicáveis a conjuntos de chips, e não apenas sobre um único processador. Esta informação baseia-se no facto de, ao comprarem os SoCs da MediaTek e da Qualcomm, as fabricantes não trazem apenas os chips mas também outras peças de suporte.

A DCS refere ainda que o chip Dimensity 7000 de 5 nm chegará depois do primeiro trimestre de 2022 e que a Qualcomm irá atualizar a linha 7 dos seus processadores Snapdragon.