Smartphones Android: 4 características antigas que fazem falta nos novos

Ainda se lembra do smartphone Android que teve há 5 anos? Existe certamente alguma característica que se vai lembrar e que agora não tem no seu novo smartphone. O tempo é de inovação e claro, com naturalidade, há funções que desaparecem e outras que são adotadas.

Conheça 4 características antigas dos smartphones Android que fazem falta nos novos.

Ao longo dos anos os smartphones têm vindo a perder algumas características e a ganhar outras. Algumas deixam saudade, pela sua funcionalidade, mas há outras que deixaram de fazer sentido. No mundo dos smartphones Android, aqui ficam 4 características antigas que fazem falta nos novos.

#1 – Bateria Removível

Quase sem darmos por ela, os fabricantes foram “blindando” os smartphones de forma a serem um objeto único. O design de alguns smartphones obrigaram a alojar internamente a bateria, não dando a possibilidade do utilizador a mudar “com facilidade”. Este é um caminho que tem sido adotado por muitos fabricantes e o futuro será também, certamente, neste sentido.

#2 – LED para notificações do Android

O LED de notificações está gradualmente a desaparecer dos smartphones Android. No entanto, continua a ser uma característica procurada pelos utilizadores devido à sua utilidade. Para este “problema” há, no entanto, uma solução que dá para alguns utilizadores. Conheçam a app Notify Buddy aqui.

#3 – Jack de 3.5″ para áudio

Uma das maiores mudanças que o iPhone 7 trouxe foi a utilização exclusiva da porta lightning, tendo abandonado o jack de 3.5mm. A maioria entendeu esta jogada da Apple, mas muitos continuaram a ter presente esta interface de áudio, que estavam habituados a usar.

Com o tempo, no mundo Android, várias são as marcas que têm abandonado tal interface. No entanto, os utilizadores continuam a ter muitos dispositivos (mais antigos) que apenas têm ligação para áudio.

#4 – Botões físicos para funções do Android

Por fim os botões físicos! Muitos smartphones têm vindo a perder alguns dos botões físicos, sendo as funções realizadas via ecrã. Tal alteração é justificada com a dimensão do ecrã e também para garantir que o smartphone é mais fino. No entanto, os botões físicos ajudam em muitas situações em que o sistema do smartphone encrava, entre outras circunstâncias.

E são estas algumas das características que, no geral, os utilizadores do mundo Android sentem alguma falta. Como desafio, perguntamos aos nossos leitores qual a característica do vosso smartphone antigo, que gostavam de ter agora no novo ?