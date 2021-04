É certo que o Signal e o Telegram têm estado a ganhar adeptos e a crescer. Os problemas que o WhatsApp criou a si mesmo são a razão para a perda de confiança dos utilizadores e a causa desta mudança.

Esperava-se que tudo tivesse abrandado, mas a verdade é que este movimento não tomou essa direção. Os utilizadores continuam a optar pelo Signal e isso nota-te nos números. Esta app é a que mais tem crescido, tento até ultrapassado a concorrência.

Regras do WhatsApp levaram à mudança

As novas regras do WhatsApp provocaram uma verdadeira revolução nas apps de mensagens. Os utilizadores rapidamente escolheram as opções mais viáveis e que iriam conseguir dar mais garantias. Assim, o Signal e o Telegram foram a escolha óbvia.

Dados recentes, vindos da conhecida App Annie, revelaram que o Signal está agora no topo da sua categoria. Esta app bateu a concorrência direta e reclama para si o topo em duas áreas. Consegue será já a que mais cresce em downloads e utilizadores mensais ativos.

Signal é quem mais cresce neste cenário

Outra app, a que dominou o mercado nos últimos anos, está agora numa posição mais baixa. O WhatsApp ocupa a terceira posição no ponto de downloads globais nos sistemas móveis. No que toca a utilizadores ativos mensais, está melhor, tendo a segundo posição.

Espera-se que este número de novos utilizadores do Signal cresça ainda mais nos próximos tempos. A data de 15 de maio aproxima-se e é o novo limite imposto pelo WhatsApp para a entrada em vigor das novas regras de privacidade.

Outras apps nos smartphones dos utilizadores

O mesmo relatório da App Annie revelou mais dados sobre o mercado global das apps móveis. No topo dos downloads, de gastos e de utilizadores ativos mensais temos o TikTok, YouTube e o Facebook. São estas as apps que dominam a App Store da Apple e a Play Store da Google.

Este é um cenário que se viu acontecer e que se esperava. A verdade é que parece estar a continuar, mesmo depois de o WhatsApp ter abrandado a mudança. O Signal consegue ser o que mais segurança promete aos utilizadores e que assim mais adeptos consegue cativar.