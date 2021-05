Como um dos maiores serviços de mensagens na Internet, o WhatsApp dá aos utilizadores muitas formas de comunicar. Não se limita à troca de textos, mas vais muito mais longe, com mensagens de áudio e até chamadas de vídeo e de voz.

Com melhorias e inovações constantes, quer dar o melhor aos utilizadores. A mais recente descoberta mostra que terá uma novidade em breve, focado nos áudios enviados e que dá o controlo total aos utilizadores do que estes vão conter.

Uma mudança nas mensagens do WhatsApp

Se a maioria dos utilizadores do WhatsApp se foca na troca de mensagens escritas, muitos outros preferem enviar áudios. Estas mensagens são mais simples de criar, bastando ditar para o smartphone o que queremos enviar, sem perder tempo a escrever.

Claro que quem recebe as mensagens tem também vantagens, ao ser muito mais simples de serem percebidas. Em vez de ter de ler as mensagens, sem contexto ou entoação, o utilizador recebe os áudios como se o remetente os tivesse a dar a si mesmo.

Novidade para que usa os áudios

Um problema que muitas vezes acontece é não se saber se as mensagens ditadas estão certas. Não é possível ouvir o áudio antes de ser enviado, o que normalmente leva ao apagar dos áudios e à sua repetição, vezes sem conta.

Para acabar com esta situação, o WhatsApp tem uma novidade para breve. Foi descoberto que está em testes a opção de Review, que se pensa ser dedicada a ouvir os áudios. Ao carregar neste novo botão deverá ser possível ouvir os áudios gravados antes de os enviar.

Vai poder ouvir tudo antes de enviar

A novidade foi revelada pelo bem conhecido canal WABetaInfo, estando ainda em testes internos, sem estar disponível no canal de testes. Espera-se que em breve surja para avaliação tanto nas versões para Android e para iOS.

Esta é uma excelente novidade para quem assenta a utilização do WhatsApp com o envio de áudios. Fica mais simples rever todas as mensagens antes de serem enviadas, poupando trabalho ao gravar novas ou problemas ao enviar com falhas, ou erros.