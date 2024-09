Samsung Galaxy S25 poderá chegar mais caro do que o previsto. Eis o porquê

Agora que o iPhone 16 foi oficialmente apresentado, e o Google Pixel 9 fez o mesmo no mês passado, o próximo grande anúncio vem da Samsung com o Galaxy S25. Infelizmente, devido ao aumento de preço do Snapdragon 8 Gen 4, a empresa pode ser forçada a aumentar o preço do seu novo smartphone.

Aumento de preço será inevitável

Há algumas semanas, descobriu-se que a Qualcomm poderia aumentar o preço do Snapdragon 8 Gen 4 para a nova geração, um facto que o Ice Universe, um conhecido leaker da Samsung, afirmou e detalhou com uma precisão surpreendente.

De acordo com esta fonte, o novo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 custará 20,68% a mais do que o processador atual. Sabendo que o Snapdragon 8 Gen 3 custa cerca de 200 dólares por unidade, o chip de próxima geração pode ser um pouco mais de 240 dólares.

Os avanços do Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, juntamente com o uso de uma CPU Oryon, podem ser os culpados pelos 40 dólares extras por chip. Além disso, o facto de a Samsung utilizar este processador em todos os Galaxy S25 é um segredo aberto, pelo que a empresa enfrenta uma dor de cabeça para não manchar o próximo lançamento com uma onda de queixas.

Os 3 possíveis cenários para o lançamento do Samsung Galaxy S25

1. A Samsung não altera o preço

A empresa suportaria o custo adicional do chip e subtrairia 40 dólares à sua margem de lucro. Naturalmente, esta é a opção menos provável, embora a empresa sul-coreana possa ser forçada a fazê-lo depois de ver que a Apple não alterou os valores do iPhone 16.

2. A Samsung altera o preço

Algo que parece mais provável é que a empresa aumente o preço do Galaxy S25 em 30-50 dólares para compensar o aumento do chip, garantindo que mantém a sua margem e que o utilizador paga as consequências da Qualcomm.

3. O mesmo preço, mas com sacrifícios

Por fim, existe a opção de a Samsung manter o preço do Galaxy S25 e a sua margem de lucro, mas que os 40 dólares sejam subtraídos a outros componentes, como o ecrã, a memória ou a câmara. Por outras palavras, ao ter um Snapdragon 8 Gen 4, os utilizadores poderiam ser confrontados com um dispositivo sem atualizações ou com piores caraterísticas em algumas áreas.

E na Europa?

Bem, uma das fugas de informação mais importantes do Galaxy S25 é o seu possível acordo de exclusividade com a Qualcomm. Tudo aponta para que a Samsung deixe o Exynos de lado para a temporada de 2025, pelo que o Snapdragon 8 Gen 4 seria chave em todos os modelos e versões, independentemente do país onde é vendido.

Por conseguinte, os Galaxy S25 vendidos na Europa e noutras regiões que historicamente têm tido chips Exynos também sofrerão, provavelmente, o aumento de preço da próxima geração.

