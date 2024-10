Samsung Galaxy S25: nova fuga de informação revela transformação radical no design

A próxima máquina da Samsung, o Galaxy S25, já está a provocar entusiasmo com novas fugas de informação que revelam algumas das suas caraterísticas. Embora a revelação oficial ainda esteja a meses de distância, começam a surgir detalhes sobre a nova série. E as alterações no design já dão que falar.

Samsung altera o design do seu modelo Ultra

Tal como nas iterações anteriores, a Samsung vai lançar três modelos: o Galaxy S25 "normal", o S25+ e o S25 Ultra. Fugas de informação recentes sugerem diferenças significativas nos seus designs, particularmente com a variante Ultra pronta para uma transformação notável.

Afastando-se do seu anterior design de arestas quadradas, o Galaxy S25 Ultra deverá adotar um perfil mais elegante com arestas curvas, semelhante ao dos seus irmãos mais pequenos.

O famoso leaker ICE Universe partilhou recentemente imagens na sua conta do X que supostamente mostram películas para a linha Galaxy S25. Estas imagens sugerem vários tamanhos e designs entre os modelos, destacando a provável adoção pelo Ultra de cantos ligeiramente curvos, com um leve afastamento das curvas mais pronunciadas esperadas no S25 e S25+.

Se estas fugas de informação se confirmarem, a Samsung abandonará o design introduzido na série Galaxy S22, em que o modelo Ultra se distinguia por um ecrã quadrado e cantos curvos para maior ergonomia. Esta potencial mudança marca um afastamento estético significativo, que faz lembrar a icónica série Galaxy Note.

E os leaks sobre o Galaxy S25 não ficam por aqui...

Para além do design, há também rumores de que a Samsung está a fazer alterações substanciais no interior do Galaxy S25. Uma das atualizações mais notáveis é a mudança dos tradicionais processadores Exynos ou Qualcomm para um chip MediaTek Dimensity 9400.

Este SoC de 3nm promete uma maior eficiência e um desempenho poderoso, oferecendo potencialmente uma vantagem competitiva no mercado dos smartphones topo de gama.

A decisão de optar pelo MediaTek em vez do Snapdragon 8 Gen 4 da Qualcomm, alegadamente devido a considerações de custo, sublinha a abordagem estratégica da Samsung para equilibrar o desempenho com a rentabilidade.

À medida que a antecipação aumenta, todos os olhos estão postos em janeiro de 2025, quando se espera que a Samsung revele oficialmente a série Galaxy S25. Até lá, os entusiastas têm de aguardar novos leaks e anúncios oficiais para descobrir toda a extensão das mais recentes inovações da Samsung.

Leia também: