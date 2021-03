Samsung e Apple vão ter que pagar à Huawei por cada smartphone com as suas patentes 5G

Não há qualquer dúvida de que a Huawei é uma das maiores marcas de smartphones atualmente no mercado. Mas a empresa chinesa tem passado momentos difíceis com as restrições e bloqueios impostos pelos Estados Unidos. E parece que a situação não melhorou com a eleição de Joe Biden.

No entanto a fabricante tem outros segmentos nos quais é forte, como é o caso da rede 5G. Assim, de forma a gerar mais receita, a Huawei vai começar a cobrar por cada equipamento de marcas como Apple e Samsung que use a sua tecnologia 5G.

A Huawei tem procurado alternativas de forma a contornar as duras medidas impostas pelo governo norte-americano. Nesse sentido, a chinesa desenvolveu e implementou nos seus equipamentos a sua loja AppGallery. Para além disso, está prestes também a lançar os primeiros smartphones com o seu sistema operativo HarmonyOS.

No entanto, com várias portas fechadas aos seus negócios, é fundamental que a empresa consiga fontes de receita alternativas, para não deixar afundar o barco.

Huawei vai cobrar por equipamentos com as suas patentes 5G

A Huawei vai começar a cobrar licenças da sua tecnologia 5G a outras marcas, como a Apple e a Samsung. Segundo a Bloomberg, o diretor jurídico da Huawei, Song Liuping, anunciou que a empresa tem planos para negociar taxas de licenciamento com a Apple e a Samsung para as suas patentes da rede 5G.

Desta forma, a chinesa espera angariar pagamentos entre 1,2 mil milhões e 1,3 mil milhões de dólares em taxas de licenciamento entre os anos de 2019 e 2021.

No entanto, a Huawei prometeu cobrar taxas de licenciamento mais baixas do que as da concorrência, como a Nokia, Ericsson e Qualcomm.

Jason Ding, gestor do departamento de propriedade intelectual da Huawei, disse à Bloomberg que a empresa pretende limitar os royalties a 2,5 dólares por smartphone, cerca de 2 euros. Assim, este valor será bem mais baixo do que os 7,5 dólares (~6,20 euros) que a Qualcomm cobra à Apple.

Para além dos smartphones, as patentes serão também aproveitadas para vários dispositivos futuros, como casas inteligentes, carros autónomos e outros no segmento da robótica industrial e de saúde.

Os executivos da Huawei afirmam que as sanções dos EUA não podem proibir que a marca seja paga pela sua propriedade intelectual. Nem mesmo se a infraestrutura 5G for desenvolvida por outra empresa.

