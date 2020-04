O segmento dos smartwatches é hoje um dos mais fortes no que toca a dispositivos móveis, ou “vestíveis”. A Apple deu um impulso fundamental com o seu Apple Watch. No entanto, outras marcas estão a apostar em fortalecer igualmente a sua oferta. Assim, a Samsung desenvolveu uma app que consegue tirar proveito dos sensores do Galaxy Watch Active 2 e monitorizar a tensão arterial do utilizador.

A Apple tem, desde há uns anos, uma parceria com a Universidade da Califórnia, de San Francisco e a Health startup Cardiogram, visando conseguir monitorizar a hipertensão. No entanto, a Samsung parece estar já mais avançada neste capítulo.

Galaxy Watch 2 irá monitorizar a pressão arterial

Conforme foi anunciado pela Samsung, nesta terça-feira (21), a empresa desenvolveu uma ferramenta para monitorizar a pressão arterial dos utilizadores do Galaxy Watch Active 2. A aplicação tira proveito dos sensores existentes no smartwatch para analisar propriedades da corrente sanguínea. Assim, poderá ser possível informar o utilizador, com rigor, de como estará a sua tensão arterial.

Esta informação é importantíssima, dado que a pressão arterial elevada é uma “ameaça silenciosa”. Na maioria das vezes, não existe qualquer tipo de sintomas que indiquem que os seus valores estão acima dos considerados saudáveis.

Principalmente quando não é detetada, a pressão arterial elevada é perigosa para a saúde, ocupando o primeiro lugar no “campeonato” de fatores de risco para acidentes vasculares cerebrais (AVC) e doenças cardíacas.

App foi já certificada pelo MFDS da Coreia do Sul

Atualmente, a aplicação ainda não está disponível aos utilizadores. Contudo, a tecnologia já tem certificação atribuída pelo Ministério da Segurança de Alimentos e Medicamentos da Coreia do Sul.

Conforme pode ser lido, a monitorização da pressão arterial é realizada a partir dos sensores de batimentos cardíacos do Galaxy Watch Active 2. Contudo, para que a ferramenta tenha êxito, é necessário calibrar previamente, recorrendo a um esfigmomanómetro. Este é um instrumento utilizado para registar a pressão do sangue nas artérias, vulgo monitor de pressão arterial.

A Samsung Electronics anunciou hoje que a aplicação Samsung Health Monitor foi autorizada pelo Ministério da Segurança Alimentar e dos Medicamentos da Coreia do Sul (MFDS), como um Software Dispositivo Médico (SaMD), tornando-a uma aplicação de monitorização da pressão arterial sem braçadeira, sem receita médica, aprovada pelo governo. A aplicação Samsung Health Monitor, quando combinada com a avançada tecnologia de sensores no Galaxy Watch Active 2, permite medir e acompanhar a pressão arterial de forma fácil e mais conveniente.

Segundo o vídeo da Samsung, primeiro, o utilizador mede a pressão com o equipamento tradicional e regista os valores sistólicos e diastólicos na aplicação, aqueles cujos ideais são 120 por 80 milímetros de mercúrio (o famoso “12 por 8”). Posteriormente, os sensores do Galaxy Watch Active 2 podem analisar as ondas geradas pelos batimentos cardíacos e relacioná-las com o valor calibrado previamente. Assim, a app irá fazer uma identificação dos valores e dirá qual foi a variação da pressão arterial.

Portanto, a app irá primeiro aprender e só depois poderá fazer um confronto com os valores gravados e confrontados no momento em que estava a ser feita a calibração. A empresa refere que esta operação terá de ser feita a cada quatro semanas, para garantir a precisão.

Tensão e Hipertensão Arterial

A circulação do sangue, que tem por destino chegar a todos os tecidos e células do organismo, implica que haja alguma pressão sobre as paredes das artérias. Esta pressão, que é normal e até essencial para que o sangue atinja o seu destino, é a chamada “tensão arterial”.

No entanto, existe uma série de fatores — de ordem genética ou ambiental — que podem fazer com que esta pressão, sobre as paredes das artérias, aumente em excesso. Estamos, então, perante um cenário de hipertensão.

Em Portugal, existem cerca de dois milhões de hipertensos. Todavia, deste número, apenas:

50% sabe que sofre desta patologia;

25% está medicado;

11% tem a tensão efetivamente controlada.

Portanto, é exatamente por existir uma percentagem tão elevada de doentes cuja hipertensão não é controlada ou corrigida, que este tipo de dispositivos pode ser imensamente importante.

