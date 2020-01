A Samsung abriu a porta para este novo mundo dos smartphones dobráveis com o seu Galaxy Fold. No entanto, prepara agora o Galaxy Z Flip, que tem sido alvo de muitos rumores e fugas de informação.

Com um conceito diferente do que foi usado no smartphone dobrável do ano passado, o Galaxy Z Flip deverá ser um elemento crucial no sucesso da Samsung neste segmento.

O evento Unpacked da Samsung decorre já no próximo dia 11 de fevereiro, em que serão apresentados – segundos os rumores – o Galaxy S20 e o Galaxy Z Flip. Ao passo que o primeiro representará um dos topos de gama da fabricante sul-coreana para 2020, o segundo é um conceito futurista que vem sido explorado desde 2019.

O principal destaque, à partida, estará desde logo no próprio conceito. O Galaxy Fold tinha um mecanismo dobrável parecido com um livro. No entanto, o hipotético Galaxy Z Flip irá buscar inspiração ao Motorola razr e terá um mecanismo estilo concha.

Para além do conceito do próprio smartphone, espera-se ainda que seja mais barato que o Galaxy Fold. Para conseguir isto, a Samsung irá reduzir nas especificações e talvez nos custos de produção.

As especificações do hipotético Samsung Galaxy Z Flip…

Quanto às suas especificações, os rumores têm sido imensos. Estes são partilhados um pouco por toda a Internet, mas o Twitter tem revelado ser o meio favorito para a divulgação das informações para a comunidade.

Ao passo que os smartphones dobráveis da atualidade contam com um ecrã protegido por um material plástico, de modo a assegurar a possibilidade de dobrar, a Samsung desta vez prepara bastantes novidades nesse sentido.

Segundo o que foi indicado pelo famoso Ice Universe, a fabricante sul-coreana conseguiu inovar no seu próximo smartphone dobrável. Assim sendo, o Galaxy Z Flip terá um ecrã protegido por um vidro super fino. Esta solução, que traz várias vantagens, deverá ser adotada no futuro em toda a indústria.

A somar à proteção do ecrã tátil, é esperado que seja incorporado um painel AMOLED com 6,7 polegadas. No quesito das câmaras, estas não serão o melhor que a Samsung consegue produzir. O famoso sensor ISOCELL de 108 MP não será usado. Ao invés disso, conta com uma configuração de câmara dupla, com o sensor principal de 12 MP.

No mesmo tweet foram ainda divulgados pormenores sobre o armazenamento, que deverá ser de 256 GB. Naturalmente, a interface será a One UI 2.1, sendo que a bateria deverá rondar uma capacidade de 3.300 mAh a 3.500 mAh com carregamento rápido a 15 W.

Ao nível da performance, terá um SoC Qualcomm Snapdragon 855+. Apesar de já serem conhecidas estas especificações, há muitas outras que devem ser desvendadas nos próximos dias. Aliás, é adiantado que serão idênticas às do Galaxy S10e.

De momento, não são conhecidas mais especificações. Contudo, é bem provável que até ao evento Unpacked da Samsung sejam desvendadas mais características do hipotético Galaxy Z Flip. Quanto ao preço, alegadamente será o mais barato dos smartphones dobráveis… Mas mesmo assim, poderá custar 1.400 dólares.

Design do Galaxy S20 e Galaxy Buds+ aparece em póster promocional