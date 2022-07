Uma das mudanças mais importantes que tivemos nos últimos anos, a nível das telecomunicações, foi o fim do roaming na Europa. Este cenário garante que possamos estar em qualquer país da União Europeia, sem pagar mais por qualquer chamada.

A garantia de que este processo é um sucesso está na sua utilização desde que foi implementado. Agora foi renovado e garantido por mais 10 anos, com algumas novidades e melhorias, que o tornam ainda mais apelativo e benéfico para os utilizadores.

O novo regime de itinerância (roaming) na União Europeia (UE) entrou em vigor na sexta-feira. Este vai permitir que as pessoas em viagem possam telefonar, enviar mensagens e navegar na Internet sem encargos adicionais.

O novo Regulamento Itinerância, que entrou em vigor a 1 de julho, abrange os países da UE mas também do Espaço Económico Europeu, onde se incluem a Islândia, Liechtenstein e Noruega. Este fica, até 2032, limites para os custos do uso de telemóveis em roaming na Europa.

As novas regras fixam um limite de dois euros por gigabyte (GB) para os serviços de dados este ano, recuando para os 1,8 euros (€)/GB em 2023. Este valor vai continuar a descer até ao preço de 1€/GB em 2027, nas tarifas grossistas.

Além desta definição do serviço, existem ainda mudanças definidas e que são importantes. Os operadores que oferecem serviços móveis devem garantir o acesso dos consumidores às redes 4G ou 5G, sempre que estas estejam disponíveis no país estrangeiro no qual viajam.

Para os serviços de voz, os limites são de 0,022 euros/minuto em 2022-2024 e 0,019 euros/minuto a partir de 2025 e, no que respeita às mensagens (SMS), o máximo é de 0,004 euros/SMS em 2022-2024 e 0,003 euros/SMS a partir de 2025.

É com estas regras que os utilizadores vão poder visitar qualquer país da União Europeia e ter os preços que são praticados no seu país de origem. Estas novas regras vão durar até 2032, garantindo este cenário sem qualquer restrição.