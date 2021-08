E expetativa estava muito elevada neste Galaxy Unpacked da Samsung. O fim do Galaxy Note era uma certeza e ficava assim aberta a porta para novidades importantes, que fossem capaz de substituir este excelente smartphone.

A resposta da Samsung já foi revelada e surge na forma de duas propostas com a mesma base, mas naturalmente diferentes. Falamos dos novos Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G. O Pplware já foi conhecer estes novos smartphones e revela agora tudo.

A fasquia estava muito elevada para a Samsung. Tinha a responsabilidade de substituir um dos seus smartphones de maior sucesso e uma das propostas mais atrativas. Escolheu para isso apostar numa área onde tem estado presente desde o primeiro momento. Falamos dos dobráveis, que vão agora ser o próximo capítulo da inovação tecnológica.

Com o Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G a Samsung quer mostrar que os smartphones dobráveis e que podem ser uma alternativa. A prova está mesmo nestas novas propostas, que vão agora tentar dominar um mercado cada vez mais rico.

A qualidade de construção foi melhorada e a dobradiça destes equipamentos está mais resistente e mais duradoura. Fabricados em Armor Aluminum, têm presente o novo Corning® Gorilla Glass Victus, para uma maior proteção. A presença do 5G é também uma realidade em todos os modelos.

Galaxy Z Fold3 5G: o dispositivo para produtividade e entretenimento

A proposta mais relevante desta nova linha da Samsung é o Galaxy Z Fold3 5G. Este tem a importante tarefa de substituir o Galaxy Note e tudo aponta para que tenha conseguido, indo ao ponto de ter presente a S Pen, pela primeira vez num dobrável.

Com duas personalidades bem diferentes, este smartphone consegue assumir um ecrã quando está fechado e uma proposta completamente diferente ao ser aberto. Assim, temos um ecrã Infinity Flex ininterrupto de 7,6 polegadas, graças à nova tecnologia de câmara Under display.

A forma de esconder o orifício da câmara frontal é feito com a utilização do mínimo de pixels aplicados no topo desta área, o que resulta depois numa maior área de visualização, trazendo aos utilizadores o acesso a um ecrã ininterrupto na utilização das aplicações favoritas.

Pela primeira vez nesta linha de smartphones dobráveis a Samsung traz a sua tecnologia da gama Note para o Z Fold3, tendo assim presente a S Pen. No enorme ecrã principal do Z Fold3 é agora mais fácil aos utilizadores tirarem notas durante uma chamada de vídeo ou verificar a sua lista de tarefas enquanto lêem e-mails. Há duas opções de S Pen para Z Fold3: S Pen Fold Edition e S Pen Pro.

Ambas apresentam uma ponta retrátil, especialmente concebida com tecnologia de limite de força para proteger o ecrã principal do Z Fold3, trazendo a melhor experiência de S Pen da Samsung até agora, com uma latência ainda mais baixa para uma composição realista, assegurando que tomar notas e enviar mensagens é ainda mais intuitivo.

Os que procuram produtividade também desfrutarão das características melhoradas do modo Flex do Z Fold3, que lhe permitem fazer mais ao mesmo tempo, tal como juntar-se a uma chamada de vídeo no ecrã superior do dispositivo enquanto verifica as notas da reunião na parte inferior.

Com a atualização do Multi-Active Window no Z Fold3, é ainda mais fácil fazer planos de jantar sobre texto enquanto verifica o seu calendário, tudo no grande ecrã do dispositivo. E agora no Z Fold3, os utilizadores podem criar um atalho e reabrir aplicações da mesma forma mais tarde, graças ao App Pair melhorado. Além disso, podem utilizar a nova Taskbar do Z Fold3 para alternar rapidamente entre as diferentes aplicações sem voltar ao ecrã inicial.

O Z Fold3 é construído com um design elegante, mais fino e mais leve para uma portabilidade melhorada em comparação com o modelo anterior. Está disponível em três cores intemporais: Phantom Black, Phantom Green e Phantom Silver

Galaxy Z Fold3 5G - Galeria de imagens

Galaxy Z Flip3 5G: Design elegante e compacto num grande smartphone

A segunda proposta apresentada hoje pela Samsung é o Galaxy Z Flip3 5G. Este segue o desenho de dobrável, mas agora num conceito menor, fazendo dele um smartphone muito mais pequeno e mais elegante. O ecrã exterior presente permite agora torná-lo mais útil e ter ali informação importante.

Além deste design diferente, o Galaxy Z Flip3 5G está presente com cores mais expressivas e mais ricas. Assim, estão presentes quatro cores – Cream, Green, Lavender e Phantom Black – que tornam o novo Z Flip3 é o dispositivo ideal para a auto-expressão.

O ecrã exterior é agora quatro vezes maior e facilita a visualização de notificações e mensagens sem ter de abrir o smartphone. Além disso, com o Samsung Pay, incorporado diretamente no ecrã exterior, nunca foi tão fácil fazer um pagamento em movimento.

O Z Flip está repleto de algumas das nossas mais recentes funcionalidades de câmara, permitindo tirar ainda selfies hands-free com o modo Flex, ou podem manter o dispositivo dobrado e tirar uma fotografia rápida ou video a partir do ecrã exterior, usando o modo Quick Shot melhorado e clicando duas vezes na power key do Z Flip3.

O Z Flip3 é ideal para relaxar e ver um vídeo do YouTube ou um programa de TV. Tem colunas estéreo atualizadas com Dolby Atmos, o que traz um som imersivo com incrível clareza, profundidade e efeitos espaciais. Com a nova funcionalidade Flex Mode, as aplicações parecem melhores e são mais fáceis de usar.

Quando estiver parcialmente dobrado, o Flex Mode permite novas formas de interagir com o Z Flip3, oferecendo uma experiência de visualização mais conveniente ao mover o vídeo para a metade superior do ecrã e os controlos do programa – como o brilho e volume - para a metade inferior.

Galaxy Z Flip3 5G - Galeria de imagens

Galaxy Buds2: Buds para todos com som premium e ajuste confortável

Com a série Galaxy Z estão os Galaxy Buds2, concebidos para um ajuste confortável feito para ser usado durante todo o dia e de forma a proporcionar uma qualidade de som superior para que possa mergulhar no momento e em qualquer lugar.

Como uma das mais recentes adições à linha Galaxy Buds, o Buds2 junta-se ao Galaxy Buds Live e ao Galaxy Buds Pro, oferecendo mais escolhas aos consumidores e permitindo, assim, adaptá-los às suas necessidades. Como parte do ecossistema Galaxy, os Buds2 são a companhia perfeita para o seu smartphone, tablet, ou smartwatch Galaxy.

Os altifalantes dinâmicos de duas vias proporcionam notas agudas nítidas e claras e um baixo profundo, enquanto a funcionalidade de cancelamento ativo de ruído reduz o barulho de fundo externo até 98%. Se precisar de ouvir o que o rodeia basta sintonizar os três níveis de som ambiente ajustáveis.

A voz será ainda mais clara nas chamadas, graças a uma nova solução baseada na aprendizagem automática que filtra uma variedade de ruídos de fundo que distraem.

Os Galaxy Buds2 são os mais pequenos e mais leves auriculares da Samsung, ostentando uma forma curva icónica que proporciona uma maior qualidade sonora. Para um encaixe ainda mais perfeito, foi desenvolvido o 'Earbud fit test' na Galaxy Wearable app. Estes buds estão disponíveis em quatro cores: grafite, branco, azeitona e lavanda.

Galaxy Buds2 - Galeria de imagens

Preços e Disponibilidade

O Galaxy Z Fold3 encontra-se disponível pelo preço mais baixo de 1859,90€, e o Galaxy Z Flip3 por 1099,90€. Os Galaxy Bud2 estarão à venda por 149,99€, o preço mais acessível da nossa linha Buds para usufruir de uma conetividade contínua, áudio de alta qualidade, além das restantes características essenciais e nas quais os nossos clientes confiam.

Os Galaxy Z Fold3 e Z Flip3 estarão disponíveis para pré-compra a partir de de hoje e serão lançados oficialmente a 27 de agosto.