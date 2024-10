Quem está a escrever no WhatsApp? Em breve será muito mais simples saber

Há mais mudanças a chegar ao WhatsApp. Estas não param de ser descobertas e revelam que este serviço é melhorado para ser ainda mais simples e mais intuitivo de usar. A mais recente descoberta vem alterar como é mostrado quem escreve, sendo mais fácil de descobrir visualmente.

Saber quem está a escrever no WhatsApp

A novidade acaba de ser revelada e vem pelas mãos do conhecido canal WABetaInfo, que avaliou a mais recente versão beta desta app, tanto para o iOS como para o Android. Nelas foram encontrados uma série de elementos que deixam claro que o WhatsApp prepara uma mudança significativa nas conversas.

O foco desta mudança é totalmente visual, indo o WhatsApp mostrar o ícone de quem envia a mensagem enquanto esta está a ser escrita. Isto significa que se uma pessoa estiver a gravar áudio ou a escrever, a sua fotografia ou ícone de perfil aparecerá na conversa com um símbolo que descreve o que está a ser feito.

Ao se tratar de uma nota de voz, o símbolo que irá aparecer a acompanhar o ícone da pessoa será um microfone. Se forma uma mensagem escrita, o que irá aparecer é um balão com três pontos. A escolha dos símbolos é mais que correta e representativa, facilitando o reconhecimento do tipo de mensagem que será recebida e de quem a prepara.

Ícones para mostrar o autor das mensagens

O objetivo é claro, com o WhatsApp a querer facilitar muito a identificação do contacto que está prestes a enviar uma mensagem num grupo. A razão para tal é evitar qualquer confusão em situações em que várias pessoas partilham o mesmo nome ou uma fotografia de perfil semelhante.

Além disso, ao integrar esta funcionalidade, será também mais fácil conhecer as pessoas que estão presentes no grupo. Todos os utilizadores que escrevem serão mostrados de uma forma muito mais visual, permitindo saber que o que foi enviado causou reação entre os membros do grupo.

Por agora, esta novidade está apenas disponível para alguns utilizadores com a versão beta do WhatsApp para Android e iOS. Será necessário esperar para saber quando a aplicação de mensagens da Meta trará esta funcionalidade para a versão estável do WhatsApp.