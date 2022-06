O Google Maps tem recebido uma atenção especial com várias novidades e melhorado em várias áreas. Estas elevam ainda mais do que é oferecido, tornando o acesso a serviço muito mais interessante e lógico.

Depois de várias novidades interessantes, surge mais uma que vai ajudar os condutores que usam o Google Maps. Estes vão ter uma ajuda preciosa ao calcular as suas viagens, com a informação do custo das portagens a estar presentes.

O Google Maps é uma ferramenta que há muito deixou de ser apenas um serviço de mapas. É uma ajuda essencial para muitos condutores, que usam esta proposta para os ajudar a encontrar os destinos e a evitar o trânsito e problemas na condução.

A novidade que agora surge vem reforçar a ajuda dada aos utilizadores e permitir calcular melhor as viagens que vão ser feitas. Falamos dos custos que possam existir associados às portagens, que passam a ser apresentados nos rotas definidas.

Esta informação surgirá de forma total e associada a toda a viagem que for programada pelo condutor. Infelizmente, não surge de forma diferenciada e apresentada de forma segmentada, por cada estrada que for percorrida na viagem.

A apresentação da informação de portagens não é nova e a Google já a tinha revelado para o Maps antes. Na altura ficou a promessa de que iria chegar em breve, algo que finalmente acontece agora para as apps móveis dos utilizadores do Android e do iOS.

Outro ponto importante é que os valores das portagens de cada viagem estão ainda associados apenas a 4 países. EUA, Índia, Japão e Indonésia vão estrear esta novidade, sendo esperado que seja alargado a muitos mais países num futuro próximo, bem como à versão web do Google Maps.

O Google Maps recebe assim uma novidade importante e que irá elevar o serviço. Está cada vez mais focado em ser uma ferramenta de ajuda aos condutores, com funcionalidades que se tornam essenciais a qualquer momento.