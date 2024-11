Enviado primeiro SMS por satélite na Europa e está aberta a porta da conetividade global

A Deutsche Telekom, a Qualcomm e a Skylo afirmam ter concluído com sucesso um teste ponta a ponta de transmissão de SMS via uma rede de satélite. Este é um passo importante para garantir a conetividade satélite na Europa e assim garantir uma segurança mais alargada na Europa.

As empresas alegaram que este foi o primeiro caso na Europa de integração da rede terrestre de um operador móvel com uma rede de satélite para mensagens de texto. Isto acontece depois de a 3GPP, uma série de organizações de normalização que desenvolvem protocolos para telecomunicações móveis ter lançado especificações para a conetividade Direct-to-Handset (D2H).

O teste demonstrou uma abordagem baseada em normas que integra as redes terrestres dos operadores móveis com a rede não terrestre da Skylo. Isso permite potencialmente que os clientes em áreas sem cobertura celular enviem e recebam mensagens de texto através da conetividade via satélite. Como visto nos EUA, esta capacidade pode salvar vidas.

Envolveu o envio de uma SMS a partir de um dispositivo equipado com o sistema Snapdragon X-80 5G Modem-RF e conetividade via satélite integrada. Para isso foi utilizado um cartão SIM Cosmote através da rede de satélite Skylo. Foi Realizada na subsidiária Cosmote da Deutsche Telekom na Grécia, a prova de conceito é um passo significativo em direção aos serviços comerciais de rede não terrestre na Europa.

Este grupo foi contratado pela Comissão Europeia para desenvolver o IRIS2, uma constelação de satélites multi-órbita composta por aproximadamente 290 satélites. O projeto visa criar uma infraestrutura de comunicação segura para a Europa, melhorar as capacidades de resposta a crises, proteger infraestruturas críticas e resolver as disparidades de conetividade digital.

Com esta nova capacidade, as SMS tradicionais podem ser revitalizadas. Estas mensagens, como método de comunicação, diminuiu significativamente de relevância ao longo dos anos. A cada ano que passa, são enviadas cada vez menos mensagens SMS. No entanto, se a capacidade de ligação em regiões remotas funcionar como pretendido, poderá despertar um interesse renovado.

Existem desafios que estão bem identificados. As ligações por satélite têm uma largura de banda limitada, dificultando o processamento de transferências substanciais de dados. Além disso, fatores como as condições meteorológicas e o posicionamento do satélite podem afetar a qualidade do sinal. Ainda assim, este passo dados agora na Europa é muito importante.