Primeira chamada de telemóvel foi há precisamente 50 anos

Ter atualmente um telemóvel e realizar uma chamada telefónica é algo banal. Mas nem sempre foi assim! Hoje, dia 3 de abril, comemora-se o 50.º aniversário da primeira chamada telefónica realizada através de um telemóvel.

Telemóvel usado pesava 1 kg e tinha autonomia de 30 minutos

Martin Cooper era engenheiro da Motorola e usou um protótipo de telefone móvel (telemóvel) designado de DynaTAC (Dynamic Adaptive Total Area Coverage), que pesava cerca de 1 kg e tinha dimensões de 23 x 13 x 4,5 cm. Cooper encontrava-se em Nova York. Resolveu ligar para o seu amigo Joel Engel, que se encontrava nos laboratórios Bell em Washington DC.

O telemóvel usado na comunicação demorava cerca de 10 horas a carregar e tinha apenas uma autonomia de meia hora. A chamada entre eles durou apenas 10 minutos.

"Sabes de onde te estou a ligar?" Foram estas as primeiras palavras do cientista da Motorola, Martin Cooper, em conversa com Joel Engel. O Motorola DynaTac 8000X era um telemóvel de 9”, sem ecrã, com 30 circuitos.

Depois da chamada, Martin Cooper deu uma conferência de imprensa, no hotel Hilton, onde apresentou o Motorola Dyna Tac 8000X. Decorridos dez anos, este equipamento passou a estar à venda por 3.999 dólares (cerca de 10.000 dólares atualmente).

Em 1983 tornou-se o primeiro telefone celular portátil do mundo. A primeira chamada telefónica móvel continua a ser um marco na história das telecomunicações. É também considerado um momento marcante na era da tecnologia moderna. A forma como as pessoas comunicam mudou completamente a partir desse momento.