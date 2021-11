Tal como na Europa e no resto do planeta, também em Portugal o mercado dos smartphones está muito ativo e tem muitas novidades. O nosso país segue as tendências do que se passa lá fora e as marcas continuam a apostar nos nossos consumidores.

Os resultados do terceiro trimestre foram revelados e o mercado parece estar a seguir alguns padrões. A Samsung continua firme no topo da lista, mas a Xiaomi não para de crescer, seguida de outras marcas bem conhecidas.

Samsung continua a dominar no nosso país

Os dados do terceiro trimestre de 2021 mostram que o mercado dos smartphones em Portugal segue em linha com o que o resto da Europa apresenta. As estratégias das principais marcas têm funcionado, com as vendas a crescer de forma sustentada.

Os dados revelados confirmam o que já todos sabem. Há muitos anos que as preferências dos consumidores parecem recair sobre a Samsung, com a marca coreana a manter um domínio no nosso país, que parece não querer abrandar. As mais de 80 mil unidades colocadas no mercado, face ao mesmo período de 2020, mostram isso mesmo.

Xiaomi e OPPO não param de crescer em Portugal

Na segunda posição, algo que ganhou há algum tempo, temos a Xiaomi. Bateu a Apple e continua a garantir um crescimento muito interessante, reforçando este lugar a cada novo trimestre. Passou de uma quota de mercado de 9% em 2020 para os atuais 24% neste trimestre.

O mesmo caminho segue a OPPO, que neste trimestre tem assegurada a 4.ª posição desta tabela em Portugal. O salto que deu é bem visível, tendo agora 11% do mercado dos smartphones, bem longe do 1% que conseguiu no 3º trimestre de 2020 em Portugal.

Nem todos estão com bons resultados no nosso país

A contrariar o que temos visto fora de Portugal, temos o curto crescimento da Apple, que face a 2020 apenas foi alterado num ponto percentual. O mesmo cenário, ainda que mais visível, tem a Alcatel e a TCL, que perde 55% face a igual período de 2020.

Os dados que a IDC apresentou, e que Francisco Jerónimo revelou, vão ao encontro com o que o resto dos mercados estão a revelar. Portugal não é excessão e as principais marcas de topo assumem as mesmas posições, ainda que com a Xiaomi a seguir a Samsung, cada vez mais perto.